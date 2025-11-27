Netflix v prosinci: Pokračování Stranger Things 5 či Opuštění

Netflix v prosinci: Pokračování Stranger Things 5 či OpuštěníDNES! | redakce | tisk | názory
Prosinec na Netflixu přináší velké finále, hvězdné obsazení i dechberoucí příběhy. V druhé části závěrečné řady Stranger Things se Hawkins ocitá v úplné izolaci a parta přátel spojí síly k poslednímu střetu s Vecnou.
Romantické i pracovní peripetie přesouvá Emily in Paris do slunného Říma, kde Emily čeká nový začátek plný nečekaných zvratů. Napínavá detektivka Na nože: Probuzení mrtvého muže zavede Benoita Blanca do kostela s temnou minulostí, kde se pokusí rozlousknout zdánlivě nemožný zločin.
Drama Jay Kelly sleduje slavného herce a jeho manažera na cestě po Evropě, během níž se musí vyrovnat s minulostí i přítomností.
Seriálové novinky
Prosincové seriály na Netflixu budou plné napětí, romantiky i vánoční atmosféry. Druhá část závěrečné řady Stranger Things zavede Hawkins do úplného uzavření a parta přátel se chystá na poslední a rozhodující střet s Vecnou.
V Láska je slepá: Itálie se odvážní singles zamilují, zasnoubí a možná i vezmou, aniž by se předtím viděli. Komediální legenda Adam Sandler nechá nahlédnout do zákulisí svého turné v novém dílu David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat. Historické drama Opuštění rozpoutá nemilosrdný boj o moc na washingtonské periferii 19. století. Akční anime Record of Ragnarök: 3. řada přivede bohy i lidstvo na práh osudové bitvy.
Vánoční komediální zmatek nabídne Mimino na mušce, zatímco v Pán na hlídání: 3. řada se pod tlakem ocitá nejen firma, ale i vztah Jimeny a Gabriela. Emily in Paris: 5. řada přesune romantické i pracovní peripetie z Paříže do Říma a bláznivou sváteční jízdu dodá Sicilský expres.
Filmové novinky
Filmové novinky v prosinci na Netflix přinesou sváteční náladu, romantiku ale i drama a velké záhady. Detektiv Benoit Blanc se v Na nože: Probuzení mrtvého muže spojí s mladým knězem, aby rozlouskl zdánlivě nemožný zločin v kostele s temnou minulostí.
Akční fantasy Trol 2 zavede diváky do norských hor, kde se tým odvážlivců snaží zastavit ničivého trolla. Romantická komedie Moje tajná Santa nabídne hravý příběh svobodné mámy, která se pod falešným vousem uchází o vánoční práci snů.
Drama Jay Kelly sleduje evropskou cestu slavného herce a jeho manažera plnou odhalení a smíření. A dojemný snímek Sbohem, June v režii Kate Winslet vypráví o rodině, která se naposledy loučí se svou matkou - s hvězdným obsazením, které slibuje silný filmový zážitek.
Pro nejmenší diváky
V prosincové nabídce pro nejmenší diváky na Netflixu nechybí kouzelná sváteční nálada, hudba ani zábavná dobrodružství. V CoComelon: U nás v ulici: 6. řada si parta přátel užije nejkrásnější období roku - od společného zpívání se Santou až po oslavu chanuky.
Ve speciálu Vánoční dílna s Elmem a Markem Roberem se oblíbený Elmo ze Sesame Street spojí s bývalým inženýrem NASA a hvězdou YouTube, aby spolu vyrobili dárky, které rozzáří každý dětský úsměv. A v Zvířecí případy: 6. kapitola čeká Sama a Kita další řada zvířecích záhad - tentokrát s cestami po celém světě a spoustou nečekaných odhalení.
Comedy Special
Matt Rife: Rozbaleno - Vánoční pokec s publikem
Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special přichází právě včas na svátky. Ve speciálu se zabývá dárky, tradicemi a tím, kdo se letos dostal na seznam zlobivých a hodných.
Ricky Gervais: Mortality
Brutálně upřímné stand-upové vystoupení o životě, smrti i stavu světa, ve kterém se Gervais svým klasickým černým humorem vyrovnává s vlastní smrtelností.
Netflix živě
Jake Paul vs. Anthony Joshua
Nevídaná bitva v režii Most Valuable Promotions, ve které se rebel v ringu Jake Paul nezalekne ani zabijáka v těžké váze Anthonyho Joshuy.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Prosinec na Netflixu nabízí mix romantiky, akce, rodinné zábavy i kultovních filmů. V sváteční komedii Prázdniny si Amanda z Los Angeles v touze zaléčit zlomené srdce spontánně vymění bydlení s britskou novinářkou Iris - a obě najdou víc než jen klid na Vánoce. Kriminální honičku slibuje Chyť mě, když to dokážeš, kde mazaný podvodník utíká agentovi FBI a ještě si každé zatčení umí vychutnat.
Akční sci-fi Bumblebee přivede na Zemi sympatického autobota, který se musí postavit proradným Deceptikonům. Zvířecí parta v animovaném filmu Za plotem zjistí, že za jejich lesem vyrostlo městečko - a teď se musí postavit svému největšímu strachu: lidem.
Vánoční klasika Grinch pak ukáže, že i ten nejprotivnější mrzout může změnit názor, a kultovní Pulp Fiction: Historky z podsvětí vás vezme do drsného srdce Los Angeles na krvavou jízdu plnou nečekaných zvratů.
zdroj: Netflix