Čtvrtek, 27. listopadu 2025, svátek má Xenie

Netflix v prosinci: Pokračování Stranger Things 5 či Opuštění

Prosinec na Netflixu přináší velké finále, hvězdné obsazení i dechberoucí příběhy. V druhé části závěrečné řady Stranger Things se Hawkins ocitá v úplné izolaci a parta přátel spojí síly k poslednímu střetu s Vecnou.

Romantické i pracovní peripetie přesouvá Emily in Paris do slunného Říma, kde Emily čeká nový začátek plný nečekaných zvratů. Napínavá detektivka Na nože: Probuzení mrtvého muže zavede Benoita Blanca do kostela s temnou minulostí, kde se pokusí rozlousknout zdánlivě nemožný zločin.

Drama Jay Kelly sleduje slavného herce a jeho manažera na cestě po Evropě, během níž se musí vyrovnat s minulostí i přítomností.

Seriálové novinky
Prosincové seriály na Netflixu budou plné napětí, romantiky i vánoční atmosféry. Druhá část závěrečné řady Stranger Things zavede Hawkins do úplného uzavření a parta přátel se chystá na poslední a rozhodující střet s Vecnou.

V Láska je slepá: Itálie se odvážní singles zamilují, zasnoubí a možná i vezmou, aniž by se předtím viděli. Komediální legenda Adam Sandler nechá nahlédnout do zákulisí svého turné v novém dílu David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat. Historické drama Opuštění rozpoutá nemilosrdný boj o moc na washingtonské periferii 19. století. Akční anime Record of Ragnarök: 3. řada přivede bohy i lidstvo na práh osudové bitvy.

Vánoční komediální zmatek nabídne Mimino na mušce, zatímco v Pán na hlídání: 3. řada se pod tlakem ocitá nejen firma, ale i vztah Jimeny a Gabriela. Emily in Paris: 5. řada přesune romantické i pracovní peripetie z Paříže do Říma a bláznivou sváteční jízdu dodá Sicilský expres.

Filmové novinky
Filmové novinky v prosinci na Netflix přinesou sváteční náladu, romantiku ale i drama a velké záhady. Detektiv Benoit Blanc se v Na nože: Probuzení mrtvého muže spojí s mladým knězem, aby rozlouskl zdánlivě nemožný zločin v kostele s temnou minulostí.

Akční fantasy Trol 2 zavede diváky do norských hor, kde se tým odvážlivců snaží zastavit ničivého trolla. Romantická komedie Moje tajná Santa nabídne hravý příběh svobodné mámy, která se pod falešným vousem uchází o vánoční práci snů.

Drama Jay Kelly sleduje evropskou cestu slavného herce a jeho manažera plnou odhalení a smíření. A dojemný snímek Sbohem, June v režii Kate Winslet vypráví o rodině, která se naposledy loučí se svou matkou - s hvězdným obsazením, které slibuje silný filmový zážitek.

Pro nejmenší diváky
V prosincové nabídce pro nejmenší diváky na Netflixu nechybí kouzelná sváteční nálada, hudba ani zábavná dobrodružství. V CoComelon: U nás v ulici: 6. řada si parta přátel užije nejkrásnější období roku - od společného zpívání se Santou až po oslavu chanuky.

Ve speciálu Vánoční dílna s Elmem a Markem Roberem se oblíbený Elmo ze Sesame Street spojí s bývalým inženýrem NASA a hvězdou YouTube, aby spolu vyrobili dárky, které rozzáří každý dětský úsměv. A v Zvířecí případy: 6. kapitola čeká Sama a Kita další řada zvířecích záhad - tentokrát s cestami po celém světě a spoustou nečekaných odhalení.

Comedy Special
Matt Rife: Rozbaleno - Vánoční pokec s publikem
Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special přichází právě včas na svátky. Ve speciálu se zabývá dárky, tradicemi a tím, kdo se letos dostal na seznam zlobivých a hodných.

Ricky Gervais: Mortality
Brutálně upřímné stand-upové vystoupení o životě, smrti i stavu světa, ve kterém se Gervais svým klasickým černým humorem vyrovnává s vlastní smrtelností.

Netflix živě
Jake Paul vs. Anthony Joshua
Nevídaná bitva v režii Most Valuable Promotions, ve které se rebel v ringu Jake Paul nezalekne ani zabijáka v těžké váze Anthonyho Joshuy.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Prosinec na Netflixu nabízí mix romantiky, akce, rodinné zábavy i kultovních filmů. V sváteční komedii Prázdniny si Amanda z Los Angeles v touze zaléčit zlomené srdce spontánně vymění bydlení s britskou novinářkou Iris - a obě najdou víc než jen klid na Vánoce. Kriminální honičku slibuje Chyť mě, když to dokážeš, kde mazaný podvodník utíká agentovi FBI a ještě si každé zatčení umí vychutnat.

Akční sci-fi Bumblebee přivede na Zemi sympatického autobota, který se musí postavit proradným Deceptikonům. Zvířecí parta v animovaném filmu Za plotem zjistí, že za jejich lesem vyrostlo městečko - a teď se musí postavit svému největšímu strachu: lidem.

Vánoční klasika Grinch pak ukáže, že i ten nejprotivnější mrzout může změnit názor, a kultovní Pulp Fiction: Historky z podsvětí vás vezme do drsného srdce Los Angeles na krvavou jízdu plnou nečekaných zvratů.

zdroj: Netflix

ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
