Úterý, 25. listopadu 2025, svátek má Kateřina

Tři oříšky pro Popelku i letos na TV Seznam

Tradiční vánoční pohádku Tři oříšky pro Popelku odvysílá v Česku i v letošním roce celoplošná televize Seznam. Divákům ji poprvé nabídne již 23. prosince 2025 deset minut po dvacáté hodině.

Vedle Popelky se diváci mohou těšii i na další tradiční české pohádky a rodinné filmy. Na ty se navíc mohou všichni těšit už od neděle 21. prosince. Kouzelnou sváteční atmosférou přinesou do všech českých domácností pohádky Tři oříšky pro Popelku, Princezna se zlatou hvězdou, Honza málem králem, Dařbuján a Pandrhola, Jak se budí princezny, Jezerní královna nebo Pták Ohnivák. Na Silvestra pak nabídne televizní stanice populární vlastní seriály Lajna a Autobazar Monte Karlo.

Pohádku Tři oříšky pro Popelku nabídne TV Seznam (foto: TV Seznam)
▲ Pohádku Tři oříšky pro Popelku nabídne TV Seznam (foto: TV Seznam)

Pohádkové Vánoce na Televizi Seznam odstartují už 21. prosince večer kouzelnou českou pohádku Jak se budí princezny s půvabnou Marií Horákovou a Janem Hrušínským. Ta vypráví příběh prince, který musí probudit krásnou Růženku ze stoletého spánku.

V pondělí 22. prosince odpoledne stráví diváci s Kačenkou a strašidly, příběhem malé laskavé dívky, která se ujala skupiny dobrosrdečných strašidel vyhnaných z jejich domova. V podvečer se pak Plaváček pokusí získat Tři vlasy děda Vševěda. Večer zpříjemní pohádka nejen o dobru a zlu, ale také o spravedlnosti, Dařbuján a Pandrhola.

Popelka poprvé už 23. prosince ve 20:10
Bez ní by Vánoce nebyly úplné. Popelka, tři kouzelné oříšky a princ, který musí uhodnout, kým je dívka s tváří umouněnou od popela. V úterý 23. prosince večer bude patřit pohádce Tři oříšky pro Popelku. Téhož dne odpoledne divákům zpříjemní čekání na Ježíška pokračování dobrodružství Kačenky a zase těch strašidel.

Vánoční programové schéma TV Seznam (foto: TV Seznam)
▲ Vánoční programové schéma TV Seznam (foto: TV Seznam)

Na Štědrý den před slavnostní večeří se princezna Lada převleče do myšího kožíšku, aby unikla pyšnému králi Kazisvětovi. Příběh plný laskavosti, chytrosti a víry, že dobro vždy zvítězí, uvidí diváci v pohádce Princezna se zlatou hvězdou. Večer je pak pobaví nápojový vizionář v muzikálovém filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Na první svátek vánoční v podvečer nabídne Televize Seznam pohádku Václava Vorlíčka Jezerní královna, v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou, Jiřinou Bohdalovou a Jitkou Schneiderovou. Dopoledne ztropí pořádný cirkus Julie a mladý artista v kouzelném příběhu O zatoulané princezně.

Večer na Druhý svátek vánoční rozezní Jiří Korn v dobrodružství pro malé i velké Honza málem králem, předtím se na nebezpečnou cestu vydáme s výpravnou filmovou pohádkou na motivy bratří Grimmů Pták ohnivák s dechberoucím výkonem Karla Rodena.

Během Vánoc i po nich se mohou malí diváci těšit i na další pohádky a rodinné filmy, ať už dobrodružné, animované nebo hrané. Radost jim vykouzlí tituly jako Potkal jsem ho v Zoo, Kozí příběh, Dva lidi v Zoo, Vánoce s princem, Záhada hlavolamu, Mladý Vinnetou, Loupežník Hadrafous a další.

Silvestrovská televizní zábava s původní seriálovou tvorbou
Na Silvestra na diváky čeká maraton všech tří řad populárního seriálu Lajna s legendárním trenérem Hrouzkem v podání Jiřího Langmajera. Chybět nebude ani kultovní seriál Autobazar Monte Karlo s vykutáleným prodejcem vozů, kterého ztvárnil Petr Čtvrtníček.

Ani večer na Nový rok nepřipraví Televize Seznam své diváky o zábavu, a to díky rodinné americké komedii o nevšedním dědickém daru v podobě živého slona Větší než život.

TIP Televize Seznam
Fanoušky mysteriózních thrillerů čeká v neděli 14. prosince na Televizi Seznam premiéra českého filmu Samhain. Vydají se v něm s Davidem Švehlíkem, Radimem Fialou a Kamilou Janovičovou do ukryté vesničky uprostřed šumavských lesů osvětlit několik záhadných úmrtí.

