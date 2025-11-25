Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 25. listopadu 2025, svátek má Kateřina

Hit Netflixu Stranger Things v nové kampani MAGENTA TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Dlouho očekávaná pátá a poslední série globálního seriálového hitu Netflixu „Stranger Things“ startuje 27. listopadu 2025. Díky partnerství Deutsche Telekom s Netflixem ji budou moci sledovat i diváci MAGENTA TV. T-Mobile proto spustil unikátní kampaň, která kromě Česka poběží v dalších šesti zemích.

Na našem trhu bude viditelná napříč sociálními sítěmi a online kanály, včetně zapojení prodejen operátora.

Jádrem kampaně je reklamní spot v délce 140 sekund s hlavními hvězdami seriálu natočený v autentických lokacích. Ten využívá metaforu mixu různých VHS kazet (tzv. mixtape) s filmovými trháky 80. let a jejich akčními hrdiny, s jejichž pomocí se ústřední postavy seriálu Mike, Lucas, Will a Dustin připravují na závěrečný boj proti hlavnímu zápornému hrdinovi - Vecnovi. V přeneseném slova smyslu spot představuje šíři nabídky MAGENTA TV. V rámci komunikace na sociálních sítí a online kanálech bude hlavní spot doplněn ještě o zkrácenou verzi v délce 30 sekund.

Stranger Things v kampani MAGENTA TV (foto: T-Mobile)
▲ Stranger Things v kampani MAGENTA TV (foto: T-Mobile)

V kampani s naším partnerem Netflix vyprávíme příběh, který fanoušky série chytne za srdce. Nejde jen o marketingový nástroj, ale o propojení zábavného obsahu s příběhem značky, které zároveň ukazuje výhody služby MAGENTA TV a dostupný svět zábavy pro chvíle #MeziSvými. Proto jsme se rozhodli uvést klíčový spot s českým dabingem, aby oslovil co nejširší okruh diváků,“ říká Michal Šlechta, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile. Pro českou lokalizaci kampaně byl vytvořen dabing ve spolupráci se studiem BEEP.

Kampaň zahrnuje také lokální nabídku MAGENTA TV, která novým zákazníkům přináší Netflix Premium k tarifům S Plus a vyšším na 2 měsíce jako dárek. Dále je zahrnut v různých tarifech XL Plus & Netflix, a také v mobilním tarifu Next Extra neomezeně 5XL s Netflixem.

Obrácené logo
Součástí kampaně je také vizuální hra s otočením loga T-Mobile o 180 stupňů, reflektující tzv. „obrácený svět“ (Upside Down), který se objevuje v seriálu. Jedná se o stínový svět, který se chová jako obrácená verze skutečného světa. Vizuál celé kampaně se propíše i na prodejnách operátora.

Kampaň probíhá v Česku a na dalších šesti trzích Deutsche Telekom v Evropě - konkrétně v Rakousku, Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku a na Slovensku. Reklamní spot režíroval Nick Ball s hudbou Billyho Squiera „Lonely Is The Night“ ve spolupráci s agenturami adam&eve v Londýně a Berlíně a společností Anorak.

O seriálu Stranger Things
„Stranger Things" je jedním z nejoblíbenějších seriálů Netflixu všech dob, kombinující nostalgii 80. let, přátelství a tajemno. Poprvé byl uveden v roce 2016 a všechny předchozí série se na Netflixu držely týdny v první desítce ve více než 90 zemích. Jeho obrovský vliv dokládá i úspěch hitu „Running Up That Hill" z 80. let od Kate Bush, který se objevil v zatím poslední čtvrté sérii, a následně na několik týdnů obsadil hitparády po celém světě.

Premiéra poslední páté série „Stranger Things“ proběhne postupně ve třech částech - první od 27. listopadu 2025, další 26. prosince 2025 a finální díl pak 1. ledna 2026. Série bude dostupná na Netflixu právě i prostřednictvím MAGENTA TV.

zdroj: T-Mobile

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:00 Inspektorka Candice Renoirová III
kanál CT2 20:00 Starověké velmoci
20:55 Co s Péťou?
22:25 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (26)
21:45 Odznak Vysočina II (7)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (27)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (1)
21:25 Labyrint 3 (2)
22:40 Profesionálové 4 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův ostrov (3, 4)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vanina (2/4)
22:30 OKTOPUS (10/13)
23:34 Pod krásnou hviezdou
kanál DVOJKA 20:10 Ako pochovať Stalina
21:10 Jackie Chan: Zrod legendy
22:05 Geniálna priateľka III
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (11)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Laskavý divák promine (3)
21:45 Žena za pultem (1/12)
22:50 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook