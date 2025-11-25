Hit Netflixu Stranger Things v nové kampani MAGENTA TV

Hit Netflixu Stranger Things v nové kampani MAGENTA TVDNES! | redakce | tisk | názory
Dlouho očekávaná pátá a poslední série globálního seriálového hitu Netflixu „Stranger Things“ startuje 27. listopadu 2025. Díky partnerství Deutsche Telekom s Netflixem ji budou moci sledovat i diváci MAGENTA TV. T-Mobile proto spustil unikátní kampaň, která kromě Česka poběží v dalších šesti zemích.
Na našem trhu bude viditelná napříč sociálními sítěmi a online kanály, včetně zapojení prodejen operátora.
Jádrem kampaně je reklamní spot v délce 140 sekund s hlavními hvězdami seriálu natočený v autentických lokacích. Ten využívá metaforu mixu různých VHS kazet (tzv. mixtape) s filmovými trháky 80. let a jejich akčními hrdiny, s jejichž pomocí se ústřední postavy seriálu Mike, Lucas, Will a Dustin připravují na závěrečný boj proti hlavnímu zápornému hrdinovi - Vecnovi. V přeneseném slova smyslu spot představuje šíři nabídky MAGENTA TV. V rámci komunikace na sociálních sítí a online kanálech bude hlavní spot doplněn ještě o zkrácenou verzi v délce 30 sekund.
„
V kampani s naším partnerem Netflix vyprávíme příběh, který fanoušky série chytne za srdce. Nejde jen o marketingový nástroj, ale o propojení zábavného obsahu s příběhem značky, které zároveň ukazuje výhody služby MAGENTA TV a dostupný svět zábavy pro chvíle #MeziSvými. Proto jsme se rozhodli uvést klíčový spot s českým dabingem, aby oslovil co nejširší okruh diváků,“ říká Michal Šlechta, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile. Pro českou lokalizaci kampaně byl vytvořen dabing ve spolupráci se studiem BEEP.
Kampaň zahrnuje také lokální nabídku MAGENTA TV, která novým zákazníkům přináší Netflix Premium k tarifům S Plus a vyšším na 2 měsíce jako dárek. Dále je zahrnut v různých tarifech XL Plus & Netflix, a také v mobilním tarifu Next Extra neomezeně 5XL s Netflixem.
Obrácené logo
Součástí kampaně je také vizuální hra s otočením loga T-Mobile o 180 stupňů, reflektující tzv. „obrácený svět“ (Upside Down), který se objevuje v seriálu. Jedná se o stínový svět, který se chová jako obrácená verze skutečného světa. Vizuál celé kampaně se propíše i na prodejnách operátora.
Kampaň probíhá v Česku a na dalších šesti trzích Deutsche Telekom v Evropě - konkrétně v Rakousku, Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku a na Slovensku. Reklamní spot režíroval Nick Ball s hudbou Billyho Squiera „Lonely Is The Night“ ve spolupráci s agenturami adam&eve v Londýně a Berlíně a společností Anorak.
O seriálu Stranger Things
„Stranger Things" je jedním z nejoblíbenějších seriálů Netflixu všech dob, kombinující nostalgii 80. let, přátelství a tajemno. Poprvé byl uveden v roce 2016 a všechny předchozí série se na Netflixu držely týdny v první desítce ve více než 90 zemích. Jeho obrovský vliv dokládá i úspěch hitu „Running Up That Hill" z 80. let od Kate Bush, který se objevil v zatím poslední čtvrté sérii, a následně na několik týdnů obsadil hitparády po celém světě.
Premiéra poslední páté série „Stranger Things“ proběhne postupně ve třech částech - první od 27. listopadu 2025, další 26. prosince 2025 a finální díl pak 1. ledna 2026. Série bude dostupná na Netflixu právě i prostřednictvím MAGENTA TV.
zdroj: T-Mobile