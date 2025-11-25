Jamie Oliver přináší recept na klidné Vánoce na TV Paprika

Jamie Oliver přináší recept na klidné Vánoce na TV PaprikaDNES! | redakce | tisk | názory
Vánoce si často představujeme jako nejkrásnější období roku, ale realita bývá jiná. Vaření pro celou rodinu, nekonečné nakupování, úklid, plánování... Není divu, že mnoho lidí místo radosti cítí spíše tlak. Jamie Oliver však přichází s jednoduchým řešením.
Ve svém svátečním dvoudílném speciálu Jamieho bezstresové Vánoce, který má premiéru 8. prosince v 18:50 na TV Paprika, ukazuje, jak připravit dokonalou sváteční hostinu bez chaosu, stresu a zbytečného shonu.
Základem je plánování dopředu, jednoduché postupy a recepty, které zvládne opravdu každý. Jamie předvede sváteční jídla, která se dají připravit předem, uschovat a nachystat do zásoby nebo dokončit během pár minut. Jeho tipy šetří čas a zaručí, že Štědrý den nebude o shonu, ale o pohodě. Ať už vaříte poprvé, nebo jste zkušené hospodyňky, Jamieho přístup vás naučí, jak se na svátky připravit, abyste si je stihli i užít.
Jak si dopřát klidné svátky?
Jamie Oliver staví na léty ověřených postupech - vybírat dostupné suroviny, vařit efektivně a neplýtvat. V jeho kuchyni se přirozeně spojují moderní triky se srdcem tradiční domácí kuchyně. Sváteční menu tak může být krásné, bohaté a chutné, a přitom připravené bez stresu.
Jamie ví, že Vánoce jsou o radosti, ne o dokonalosti
Jamie Oliver často připomíná, že svátky nemají být o dokonale prostřeném stole nebo o hodinách strávených přípravou jídel. Jeho přístupem se prolíná uvolněnost, hravost a důraz na to, aby rodinná setkání nebyla jen o povinnostech v kuchyni. Právě proto v Jamieho bezstresových Vánocích nabízí množství drobných triků: jak si dopředu připravit základní komponenty, čemu se při vaření raději vyhnout, jak ušetřit čas v nejrušnějších dnech a jak podávat jídla, aby vypadala slavnostně i bez zdlouhavého aranžování. Jamie věří, že nejlepší vánoční stůl je ten, u kterého se cítí dobře všichni, a to včetně hostitelů.
Sledujte premiéru pořadu Jamieho bezstresové Vánoce už 8. prosince v 18:50 na TV Paprika.
TV Paprika během Vánoc přináší i další speciály, které vás naladí na sváteční atmosféru. Uvidíte cestovatelsko-gastronomické dobrodružství Hladoví motorkáři - Route 66, inspirativní sváteční recepty v pořadu Vánoce s Marcusem Wareingem a tradiční britské klasiky v programech Ověřené večeře Mary Berryové a Vánoční menu Mary Berryové. Nechybí ani Jamieho sezónní tipy ve speciálu Jamieho úsporná jídla.
