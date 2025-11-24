Bobování a skeleton na Eurosportu a HBO Max

Bobování a skeleton na Eurosportu a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Mezinárodní federace bobového sportu a skeletonu (IBSF) a mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) uzavřely nové partnerství, jehož cílem je posílit dlouhodobý rozvoj obou disciplín a zajistit jim stabilní mediální prezentaci před olympijskými hrami, během nich i po jejich skončení.
Spolupráce přichází v době rostoucí popularity zimních sportů a má ambici nabídnout divákům v Evropě podrobnější a kvalitnější pokrytí těch disciplín, kterým se dosud nedostávalo dostatečného prostoru. Nová dohoda tak vytváří podmínky pro intenzivnější prezentaci bobového sportu a skeletonu na všech platformách WBD během celé zimní sezóny 2025/2026.
WBD oznámila uzavření nové dohody předminulý pátek, tedy přesně v předvečer víkendového otvíráku Světového poháru, který se jel na modernizované dráze v italské Cortině d'Ampezzo. Nejlepší okamžiky z tohoto i všech nadcházejících závodů WBD zprostředkovává fanouškům ve více než pěti desítkách zemí. Ti je mohou sledovat jak v lineárním vysílání stanic Eurosport 1 a Eurosport 2, tak na streamovacích platformách HBO Max a discovery+. V Německu, kde se bobový sport a skeleton těší mimořádné popularitě, budou navíc některé eventy k dispozici i živě.
Partnerství mezi IBSF a WBD má potenciál oslovit publikum čítající až 150 milionů evropských domácností. Vzhledem k tomu, že IBSF má v klíčových teritoriích již nyní k dispozici vlastní vysílací i streamovací kanály, představuje tato dohoda významnou podporu pro popularizaci bobového sportu a skeletonu. Iniciativa navíc přichází v době intenzivních příprav na Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině 2026 a očekává se, že tyto zimní sporty díky ní přilákají více diváků než kdy dříve.
Bobový sport a skeleton budou nyní díky nové dohodě začleněny do prémiové nabídky zimních sportů pro sezónu 2025/2026, kterou disponuje WBD. Ta momentálně zahrnuje 13 sportovních disciplín, včetně alpského lyžování, biatlonu a skoků na lyžích. Diváci a předplatitelé díky tomu získají přístup ke všem soutěžím Světových pohárů a Mistrovství světa, stejně jako ke všem 116 medailovým eventům na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině 2026. Eurosport tak potvrzuje svou pověst domova zimních sportů v Evropě, kterou si drží již více než 35 let.
zdroj: WBD