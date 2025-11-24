Silvestr s TV Markíza: Možné je všetko!DNES! | redakce | tisk | názory
Stand-up Simony a silvestrovský speciál Možné je všetko! na TV Markíza, filmová nadílka na TV Doma a TV Dajto, kriminálky na Markíza KRIMI a legendární slovenská klasika na Markíza KLASIK.
Tu nejlepší televizní zábavu si diváci na Silvestra, ve středu 31. prosince, vychutnají na TV Markíza. Ve 20:30 hodin je čeká televizní premiéra nového stand-up speciálu oblíbené komičky Simony First s názvem Simona: Tichá noc, který s odzbrojující upřímností a typickým humorem ukáže, jak skutečně vypadají Vánoce - od nákupního chaosu přes rodinné trapasy až po každodenní situace, které se během svátků. Simona s nadhledem a špetkou ironie otevře téma Ježíška, nesplněných přání, přeplněných obchodních center i svátečních úvěrů, ale nakonec přinese hlavně smích a příjemnou, „zdravou“ dávku sváteční psychohygieny.
Silvestrovskou náladu následně od 21:50 hodin. vystřelí do ještě vyšších obrátek speciální vydání zábavné show Možné je všetko!. Večer plný improvizace, nečekaných situací a spontánního humoru přinesou oblíbené hvězdy Michal Kubovčík, Jakub Jablonský, Juraj „Šoko“ Tabaček, Juraj Kemka, Jana Kovalčiková, Zuzana Porubjaková, Tomáš Maštalír a moderátor Dano Dangl.
I do nového roku vstoupí TV Markíza s premiérovým programem. Krátce po půlnoci si diváci vychutnají jedinečný záznam velkolepého koncertu populárního českého hitmejkra Michala Davida z pražské O2 arény. Nezapomenutelná atmosféra, legendární hity a energická show budou ideálním startem do roku 2026 pro všechny, kdo chtějí Nový rok oslavit s hudbou a dobrou náladou.
Televize Doma si na silvestrovský večer připravila úspěšné česko-slovenské komedie V letě ti řeknu, jak se mám (20:30 hod.) a Známi neznámí (22:50 hod.).
Silvestr na TV Dajto se ponese ve znamení skvělé zábavy již od rána díky kompletní sérii sedmi legendárních komedií ze série Policejní akademie, večer dostanou prostor kultovní akční filmy Smrtonosná zbraň 3 (20:30 hod.) a Smrtonosná zbraň 4 (22:50 hodin).
Markíza KRIMI zůstane na Silvestra věrná své běžné programové struktuře plné oblíbených krimiseriálů. Od pondělí 29. prosince do pátku 2. ledna od 20:50 hodin se diváci mohou těšit na maratón slovenského kriminálního seriálu Rex.
Silvestrovský večer na Markíza KLASIK bude patřit nestárnoucím slovenským filmovým klasikám. Ve 21:00 hodin stanice uvede hudební film Rabaka režiséra Dušana Rapoše, který sleduje příběh fiktivní rockové kapely rozhodnuté po letech znovu dobýt koncertní pódia. Ve 22:45 hodin bude následovat komedie Nevera po slovensky od Juraje Jakubiska, humorně zachycující život, vztahy a malá velká pokušení ve slovenské podhorské vesnici. Oba snímky se postarají o pořádnou dávku nostalgie, úsměvu i typického slovenského humoru na závěr roku.
zdroj: Markíza