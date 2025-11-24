Radiohouse představuje cenovou politiku pro 2026

Radiohouse představuje cenovou politiku pro 2026DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Radiohouse oznámila novinky a změny v oblasti cen rozhlasové reklamy pro rok 2026. Cena nejvýznamnějšího produktu Radiohouse Total se v průměru prakticky neliší. Nově však zahrnuje všechny okruhy digitálního vysílání DAB+ u všech stanic a také vysílání prostřednictvím internetových audio streamů FM a DAB+ vysílání.
Jednotlivé stanice upravují ceny podle aktuální míry vyprodanosti reklamního prostoru. Nejvýraznější nárůst poptávky letos zaznamenala nejsilnější stanice Rádio Blaník, aktuální jednička v podílu na trhu komerčního rozhlasového trhu. Pro rok 2026 proto Blaník zvýšil cenu o necelých 10 %. Ceny ostatních stanic a produktů rostou přibližně o 2 - 5 %, některé regionální stanice ponechávají ceny na úrovni roku 2025. Všechny stanice, které vysílají v DAB+, budou automaticky zahrnuty do nákupu FM vysílání.
Ceníky pro rok 2026 jsou velmi férové, přičemž přidaná hodnota pro naše inzerenty výrazně poroste. Ceny jsme upravovali podle letošní poptávky. Současně jsme veškeré nově vybudované kapacity digitálního vysílání DAB+ přidali k analogovým FM produktům pro příští rok zdarma. Díky tomu zajistíme efektivnější dosah reklamy na více kanálech,“ uvádí Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.
Naše cenová politika pro rok 2026 počítá především s hlubším zapojením digitálního audia napříč produkty. Nejenže zvyšuje dosah klasického FM vysílání, ale v přepočtu na CPT jej také znatelně zlevňuje,“ doplňuje Karel Friml, COO Radiohouse zodpovědný za národní obchod. „
Klíčová bude práce s daty, v této oblasti představíme novinky v identifikaci posluchačů i nové produkty, např. inovovaný RH Výběr.“
Zapojení digitálního DAB+ vysílání u naprosté většiny našich produktů pravděpodobně vzbudí největší pozornost. Dosah reklamy prostřednictvím tohoto typu vysílání dnes dosahuje až 16 % posluchačů měsíčně podle konkrétní stanice. Audio reklama lépe zní, je odbavována stejně jako v FM, a zadavatel nemusí nic řešit - je automaticky součástí nákupu i základní ceny,“ vysvětluje Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse. Čistě DAB+ reklamu bude možné nakupovat v novém produktu RH DAB+ Total, který je nově součástí ceníků.
Cena audio reklamy distribuované prostřednictvím technologií FM, DAB+ nebo online streamů je v České republice stále relativně nízká ve srovnání s ostatními mediatypy. Podle studie Radioprojekt má dosah na celou populaci a nabízí vysokou atraktivitu z hlediska poměru cena/výkon při doručení reklamních sdělení. Rostoucí poptávku po rádiové reklamě potvrzují i nedávno zveřejněné statistiky čistých reklamních investic, které i letos vykazují růst ve všech dosud zveřejněných obdobích.