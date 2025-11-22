HBO chystá čtvrtou řadu Rod draka

HBO chystá čtvrtou řadu Rod drakaDNES! | redakce | tisk | názory
HBO oznámilo, že dva seriály z oblíbeného univerza HRA O TRŮNY budou pokračovat až do roku 2028. A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS (RYTÍŘ SEDMI KRÁLOVSTVÍ) se dočká druhé řady, zatímco HOUSE OF THE DRAGON (ROD DRAMA) bude mít čtvrtou řadu.
Oba tituly budou dostupné na HBO a streamovací platformě HBO Max.
První řada A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS odstartuje 19. ledna 2026, druhá řada je plánována na rok 2027. HOUSE OF THE DRAGON se vrátí s třetí řadou v létě 2026, čtvrtá řada dorazí v roce 2028.
Francesca Orsi, EVP HBO Programming, uvedla: „
Fanoušci Hry o trůny se mohou těšit na nové příběhy v příštích třech letech. House of the Dragon i A Knight of the Seven Kingdoms ukazují, jak bohatý a fascinující je svět George R. R. Martina. V lednu přinese Dunk a Egg inspirativní příběh outsiderů, zatímco v létě se House of the Dragon vrátí s epickými bitvami.“
O seriálu A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS
Dobrodružství nečekané dvojice ze světa Westerosu. V hlavních rolích Peter Claffey jako Ser Duncan „Dunk“ the Tall a Dexter Sol Ansell jako Egg. Tvůrci: George R. R. Martin a Ira Parker.
O seriálu HOUSE OF THE DRAGON
Příběh rodu Targaryenů, 200 let před událostmi Hry o trůny. V hlavních rolích Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke a další. Seriál vychází z knihy Oheň a krev George R. R. Martina.
zdroj: HBO