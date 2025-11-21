Quantcast
Pátek, 21. listopadu 2025, svátek má Albert

Persiana Sports 4 HD s testy

Mediální skupina Persiana spustila technické testy vysílání svého třetího programu. Stávající promo smyčku WNS (Wide Network Solutions) doplnila i logem svého chystaného programu. Vedle toho bylo spuštěno nové promo čtvrté sportovní stanice - Persiana Sports 4 HD.

Kanál Persiana Sports 4 HD se objevil v nově spuštěném DVB-S multiplexu na komunikačním satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat na pozici 52°E, na kmitočtu 11,420 GHz s vertikální polarizací. Vedle zkušebních smyček Persiana Sports 3 HD a Persiana Sports 4 HD obsahuje sloty s promo HD materiály WNS. Nové pozice budou patrně sloužit pro chystané nové programy.

Nejnověji spuštěný kanál Persiana Sports 4 HD se patrně zaměří na ženský sport. Podrobnosti o obsahu a datu spuštění nejsou známé.

Transpondér se vysílá ve východním paprsku. Příjmové podmínky jsou proto příznivější v Čechách, směrem na východ signál slábne.

Kanály Persiana cílí na persky hovořící publikum. Nicméně s ohledem na volné vysílání a atraktivní obsah i pro evropského diváka, jsou programy zajímavé pro všechny lovce FTA programů. Persiana nabízí vedle sportovních kanálů také filmové, seriálové, dětské, dokumentární či hudební programy.

technické parametry - Persiana Sports 3 HD, Persiana Sports 4 HD:

• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

