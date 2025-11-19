Populární filmový kanál MBC 2 přešel do HD

Populární filmový kanál MBC 2 přešel do HDDNES! | redakce | tisk | názory
Volně ( FTA) vysílaný filmový kanál MBC 2 je nyní dostupný v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Kanál MBC 2 začal vysílat v HD rozlišení na původním programovém slotu SD verze.
MBC 2 vedle rozlišení (změna z SD na HD) provedla i upgrade video kodeku (z MPEG-2 na MPEG-4). Vysílání je nadále poskytováno zcela zdarma. Pro HD rozlišení používá vysílatel formát 1280x720p.
Je to v pořadí třetí kanál z multiplexu MBC Group, který byl v letošním roce převeden do HD. Jako první v létě přešla mužská stanice MBC Action, nedávno sesterský filmový kanál MBC Max a nejnověji MBC 2.
MBC 2 HD je atraktivní filmový kanál saúdskoarabské společnosti MBC. Stanice vysílá filmy v původním znění (obvykle v angličtině) doplněné o otevřené titulky v arabském jazyce. Program je proto zajímavý nejenom pro diváky v arabském světě, ale i pro filmové fanoušky v Evropě (v oblasti pokrytí satelitním signálem).
Příjmové podmínky se nemění. Paket MBC se nadále vysílá na kmitočtu 11,270 GHz ze satelitu Badr 7 v paprsku East MENA. Příjem multiplexu je možný i ve střední Evropě s parabolami o průměru kolem 150 cm.
technické parametry - MBC 2 HD:
• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA