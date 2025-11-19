Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 19. listopadu 2025, svátek má Alžběta

Populární filmový kanál MBC 2 přešel do HD

DNES! | redakce | tisk | názory

Volně ( FTA) vysílaný filmový kanál MBC 2 je nyní dostupný v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Kanál MBC 2 začal vysílat v HD rozlišení na původním programovém slotu SD verze.

MBC 2 vedle rozlišení (změna z SD na HD) provedla i upgrade video kodeku (z MPEG-2 na MPEG-4). Vysílání je nadále poskytováno zcela zdarma. Pro HD rozlišení používá vysílatel formát 1280x720p.

MBC 2 HD - záběr z příjmu stanice
▲ MBC 2 HD - záběr z příjmu stanice

Je to v pořadí třetí kanál z multiplexu MBC Group, který byl v letošním roce převeden do HD. Jako první v létě přešla mužská stanice MBC Action, nedávno sesterský filmový kanál MBC Max a nejnověji MBC 2.

MBC 2 HD je atraktivní filmový kanál saúdskoarabské společnosti MBC. Stanice vysílá filmy v původním znění (obvykle v angličtině) doplněné o otevřené titulky v arabském jazyce. Program je proto zajímavý nejenom pro diváky v arabském světě, ale i pro filmové fanoušky v Evropě (v oblasti pokrytí satelitním signálem).

Příjmové podmínky se nemění. Paket MBC se nadále vysílá na kmitočtu 11,270 GHz ze satelitu Badr 7 v paprsku East MENA. Příjem multiplexu je možný i ve střední Evropě s parabolami o průměru kolem 150 cm.

technické parametry - MBC 2 HD:

• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (11/12)
21:10 13. komnata Ernesta Čekana
21:40 Zlá minuta
kanál CT2 20:00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (1/3)
21:00 Bedekr XI
21:30 Jak nehajlovat
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (13)
21:50 Bachelor Česko II (1)
23:25 Kriminálka Las Vegas XIII (22)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (74)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (2)
21:25 Chlapci a chlapi (3)
22:40 Černí baroni
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Pont-Aven
22:05 Laura a tajomstvo podozrivej pacientky
23:35 Vanina (1/4)
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (5/6)
21:00 Revolta mládeže v Iráne
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:05 Najväčšie tragédie Slovenska
22:40 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ďábelské líbánky
22:15 Dr. Ludsky (2)
23:25 Prokurátorka (12)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook