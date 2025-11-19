Persiana Sports bude mít brzy třetí program

Persiana Sports bude mít brzy třetí programDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Persiana Group zřejmě chystá spuštění třetího sportovního programu. V novém multiplexu společnosti WNS (Wide Network Solutions) se objevila programová pozice Persiana Sports 3. Na ní se aktuálně vysílá propagační smyčka WNS.
Multiplex s pozicí Persiana Sports 3 se vysílá na staronovém kmitočtu 11,420 GHz s vertikální polarizací. Transpondér opět funguje ve východním svazku. Příjmové podmínky jsou proto nejlepší v Čechách, směrem na východ signál slábne a je nutná parabola o větším rozměru.
Vedle pozice Persiana Sports 3 se v rámci nové vysílací platformy WNS vysílají programové sloty s HD promo smyčkou WNS (pozice WNS02 až WNS20). Co se na jednotlivých pozicích objeví zatím není jasné.
technické parametry - Persiana Sports 3 HD:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA