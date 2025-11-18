Quantcast
Belarus 24 HD volně přes běloruský satelit

DNES! | redakce | tisk

Mezinárodní běloruský zpravodajský a informační kanál Belarus 24 je možné přijímat zcela zdarma ( FTA) z domácího (běloruského) komunikačního satelitu Belintersat 1, který je zaparkován na pozici 51,5°E.

Stanice Belarus 24 vysílá z multiplexu na kmitočtu 11,250 GHz s horizontální polarizací v silném evropském paprsku. Příjem je proto možný ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

Belarus 24 HD - záběr z příjmu stanice
▲ Belarus 24 HD - záběr z příjmu stanice

Belarus 24 zde vysílá v HD rozlišení a jde tak o alternativní distribuční trasu k původní HD distribuci do Evropy na ruském satelitu Express AM8 (14°W). Lepší příjmové podmínky jsou jednoznačně z pozice 51,5°E. Není ale známo, jak dlouho bude tato nová distribuce v provozu.

Kanál Belarus 24 spolu s některými ruskými programy jsou na sankčním seznamu EU a nemohou se proto na území Evropské unie vysílat a to ani prostřednictvím evropských satelitů, tak ani přes kabelové či internetové platformy. Tato stanice, stejně jako ruské programy, si cestu k divákům nacházejí přes alternativní satelitní operátory, kteří nejsou z Evropy ale poskytují pokrytí starého kontinentu. Příkladem jsou právě ruské satelity s evropským pokrytím (viz. pozice 14°W), zmíněný běloruský satelit či turecký Turksat (42°E).

technické parametry - Belarus 24 HD:

• Belintersat 1 (51,5°E), freq. 11,250 GHz, pol. H, SR 10830, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA





