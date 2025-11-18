Nova Cinema uvede 23. listopadu komedii Nic ve zlým

Nova Cinema uvede 23. listopadu komedii Nic ve zlýmDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema zařadí do svého programu 23. listopadu ve 20 hod premiéru komedie Nic ve zlým. Ve chvíli, kdy Maddie (Jennifer Lawrence) hrozí ztráta rodného domu, narazí na neobvyklou pracovní nabídku: bohatí, úzkostliví rodiče hledají někoho, kdo by „dal dohromady“ jejich devatenáctiletého syna Percyho (Andrew Barth Feldman), než nastoupí na vysokou školu.
Maddie však brzy zjišťuje, že v případě podivínského a nesmělého Percyho není nic jisté.
Jennifer Lawrence, držitelka Oscara za film Terapeut (Silver Linings Playbook), se po mateřské pauze vrací v odlehčené komediální roli, která jí umožnila zúročit humor a schopnost improvizace. Andrew Barth Feldman je pro film nováčkem. Mladý herec se prosadil v Broadway muzikálu Dear Evan Hansen a role Percyho je jeho první výraznou filmovou příležitostí.
Zajímavosti:
• Jennifer Lawrence se na filmu podílela také jako producentka.
• Andrew Barth Feldman kvůli natáčení odložil studia na Harvardu.
• Tvůrci zdůrazňovali, že film měl navázat na tradici teenagerských komedií z 80. a 90. let, ale s modernějším pohledem.
• Část natáčení probíhala v New Yorku a na Long Islandu.
• Andrew Barth Feldman, představitel Percye, je kromě herectví i hudebník. Umí hrát na klavír i kytaru a sám zpívá ve filmu skladbu Maneater.
• Jennifer Lawrenceje o 12 let starší než Andrew Barth Feldman.
• Herecká chemie mezi hlavní dvojicí byla od začátku velkou otázkou, ale právě kontrast jejich povah a skutečný věkový rozdíl pomohl vytvořit vtipné a někdy i dojemné situace.
