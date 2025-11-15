Hitlerova DNA: Genetika diktátora na Viasat History

Hitlerova DNA: Genetika diktátora na Viasat HistoryDNES! | redakce | tisk | názory
Nový dvoudílný dokument produkční společnosti Blink Films se sídlem v Londýně, uvedený na stanici Viasat History, představuje výsledky vědeckého výzkumu Hitlerovy DNA. Nabízí nové pohledy na jeho původ, biologii a duševní zdraví prostřednictvím nejmodernější genetické analýzy.
V centru výzkumu stojí vzácný fyzický vzorek - látka potřísněná krví, odebraná z Hitlerova berlínského bunkru na konci druhé světové války. Pomocí pokročilých technik extrakce a autentifikace DNA tým vedený genetickou profesorkou Turi Kingovou a historikem dr. Alexem J. Kayem potvrdil její původ a uskutečnil bezprecedentní studii o tom, co mohou Hitlerovy geny vypovídat o jeho dědictví a biologických predispozicích.
Jejich zjištění, která nyní obletěla světová média, přinášejí nový pohled na Hitlerův rodokmen, poskytují důkazy vyvracející tvrzení o židovském původu a identifikují genetické markery spojené s Kallmannovým syndromem - poruchou ovlivňující sexuální vývoj - a dále zvýšená polygenická skóre související s neurodiverzními rysy.
Profesorka Turi Kingová k rozsahu a zodpovědnosti tohoto výzkumu uvedla: „
Hodně jsem nad tím přemýšlela. Ale jednou to někdo udělat musel a my jsme chtěli, aby byl výzkum realizován mimořádně pečlivě a vědecky. Také neudělat to by znamenalo postavit ho na jakýsi piedestal.“
Dvoudílný dokument kombinuje vědecké testování s historickým kontextem a zabývá se dlouho diskutovanými otázkami o Hitlerově původu. Zkoumá, jak může moderní genetika osvětlit neurologické a behaviorální rysy, jako jsou ADHD nebo autismus.
Hitler velmi pravděpodobně trpěl formou Kallmannova syndromu
Jedním z odhalení týmu vědců je delece genu známého jako PROK2, který souvisí s vývojem pohlavních orgánů. Varianty tohoto genu jsou známou příčinou Kallmannova syndromu a vrozeného hypogonadotropního hypogonadismu (HH), který se projevuje nižší hladinou testosteronu a může být spojen s kryptorchismem (porucha sestupu jednoho nebo obou varlat) či mikropenisem. Tato DNA analýza poprvé potvrzuje historické záznamy, že Hitler trpěl pravostranným kryptorchismem.
Dr. Alex J. Kay k tomu dodává: „
Nikdo nikdy nedokázal vysvětlit, proč se Hitler po celý život cítil tak nepříjemně ve společnosti žen nebo proč pravděpodobně nikdy nevstoupil do intimního vztahu. Pokud měl Kallmannův syndrom, mohl by to být klíč k odpovědi.“
Velmi vysoká skóre pro autismus, schizofrenii a bipolární poruchu; zvýšené skóre pro ADHD
Další analýza umožnila týmu stanovit Hitlerova polygenická skóre pro neurovývojové a psychiatrické poruchy. Umístil se v nejvyšším 1 % pro autismus, schizofrenii i bipolární poruchu. Ačkoli nejde o diagnostiku, výsledky ukazují zvýšenou genetickou predispozici ke všem těmto stavům.
Velmi vysoké skóre pro autismus naznačuje zvýšenou pravděpodobnost rozvoje autistických rysů. Dokument analyzuje Hitlerovy projevy, které s tímto profilem odpovídají. Například jeho obsesivní povahu a mimořádnou pozornost k detailům.
Profesor Sir Simon Baron-Cohen k tomu v pořadu dodává: „
Jeho chování nelze redukovat pouze na tyto diagnózy. Autismus je postižení i rozdíl. Lidé s autismem mají obtíže v sociálních vztazích a komunikaci, často v té první formě empatie. Drtivá většina z nich však nepáchá zlé činy. To musíme mít na paměti, aby to nebylo špatně pochopeno. Bylo by snadné říct, že celé Hitlerovo chování souviselo s autismem - a to by byl chybný závěr. Rizikem je redukcionismus, protože genetika nikdy nepůsobí izolovaně, ale v prostředí.“
Hitlerův domnělý původ
Dlouho se traduje, že Hitlerova babička Maria Schickelgruberová pracovala nějaký čas v židovské domácnosti a otěhotněla s jejím pánem. Hitler se během života snažil tyto fámy vyvrátit zveřejněním oficiálního rodokmenu, který měl dokázat, že židovský původ neměl. Přesto se pověst šířila dál. Analýza DNA však tento mýtus vyvrací: data Y chromozomu odpovídají DNA Hitlerova mužského příbuzného. Pokud by měl židovské předky, tato shoda by neexistovala.
Dokument Hitlerova DNA: Genetika diktátora spojuje historický výzkum s nejmodernější genomickou vědou, aby nabídl nové poznatky o tom, jak se biologie, prostředí a ideologie protnuly v jedné z nejzkoumanějších postav moderních dějin. Série se vyhýbá spekulacím a přináší vyvážený a důkazy podložený pohled na to, co lze - a co nelze - o Hitlerovi prostřednictvím genetiky zjistit.
První díl se zaměřuje na forenzní proces ověřování DNA a zasazuje jej do historického kontextu Hitlerových posledních dnů. Druhý díl analyzuje genetické nálezy a jejich význam pro naše širší chápání lidského chování a historické odpovědnosti.
Hitlerova DNA: Genetika diktátora bude vysílán ve dvou dílech exkluzivně na Viasat History 1. 12. ve 20:00 a 2.12. ve 20:00. Na televizní stanici jsou také naplánovány reprízy vysílaní.
