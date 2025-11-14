Pro Oneplay vzniká série Spřízněná duše

Pro Oneplay vzniká série Spřízněná dušeDNES! | redakce | tisk | názory
Pro Oneplay se právě začala natáčet nová šestidílná série s názvem Spřízněná duše, která je volně inspirovaná skutečným příběhem tří žen obelstěných „sňatkovým podvodníkem“. Stojí za ní jedni z nejoceňovanějších českých tvůrců současnosti.
Do režisérského křesla usedla Tereza Kopáčová, režisérka úspěšných titulů jako Studna nebo Případ Roubal. Kreativním producentem Oneplay je Tomáš Hruška, držitel Českého lva za sérii Metoda Markovič: Hojer. Spřízněná duše vzniká ve spolupráci s Beast production producentky Martiny Stránské podle scénáře Jakuba Votýpky a Ireny Nadažy.
V hlavních rolích se představí Jakub Prachař, Nataša Bednářová, Jindřiška Dudziaková, Petra Hřebíčková, Pavel Řezníček, Jakub Štáfek, Martina Preissová a Petr Buchta. Natáčet se bude do konce ledna 2026.
Spřízněná duše sleduje tři ženy, které se postavily sňatkovému podvodníkovi. Řeznice Táňa, pošťačka Lída a těhotná brigádnice Mirka - každá v jiné fázi vztahu s Milanem Barešem. Mirka s ním čeká dítě a sní o lepším životě v Praze, kde Milan údajně rekonstruuje byt. Lída má Bareše jen jako milence a netuší, že zaútočí na její nejzranitelnější místo. A Táňa je ve vztahu s Barešem teprve na začátku, zamilovaná až po uši. Žádná z žen netuší, jak jim jediný muž převrátí život naruby.
„
Začneme v podstatě romantickou komedií. Až postupně se začneme propadat do těžších až velmi těžkých situací, které ta absence zodpovědnosti může způsobit. Jako obvykle se budu se svým týmem pokoušet o co největší pravdivost a sílu prožitku s jasným vědomím, co chceme, aby si z něj divák vzal. Budu šťastná, když to bude i úcta k zamilovanosti, lásce a respekt k ženě,“ uvádí k projektu režisérka Tereza Kopáčová.
„
Podobných příběhů se bohužel děje spousta a mě vždycky přijde neuvěřitelné, co všechno může způsobit jediný muž, kterému je jedno, že si zahrává s lidskými city. Jsem rád, že jsme se rozhodli náš příběh vyprávět pohledem obětí, tří silných ženských hrdinek, a díky nim do něj vnést trochu naděje. Protože zamilovanost by neměla být slabost a lidi by se neměli stydět za své city,“ říká kreativní producent Oneplay Tomáš Hruška.
Jakuba Prachaře zde diváci uvidí v pro něj netypické roli, ztvárňuje postavu sňatkového podvodníka. Na roli se pečlivě připravoval a prošel i výraznou fyzickou proměnou. Nechal si ostříhat vlasy a přibral několik kilogramů. „
Beru to jako výzvu, konečně budu hrát něco jiného než obvykle. Hned na začátku se mě ptali, jestli mi nevadí, kdybych měl pleš, takže to nakonec skončilo polopleší. A pak je taky zajímalo, jestli bych mohl přibrat. Na to jsem hned kývl, přišlo mi to skvělý. Zamakal jsem na tom, šlo to samo. Mám nahoře asi patnáct kilo,“ říká s nadsázkou Jakub Prachař a ke své seriálové postavě dodává: „O
n ženy poslouchá, což většina chlapů nedělá. My muži totiž od přírody nejsme velcí naslouchači. Se vším souhlasí, není konfliktní a říká ženám to, co chtějí slyšet. A ony se s ním díky tomu cítí v bezpečí. Peníze z nich nakonec vždycky dostane, protože je údajně potřebuje na něco důležitého. Přímo si o ně ale neříká, jen se zmíní, že má nějaký problém, a ženy mu je pak samy nabídnou.“
zdroj: Nova