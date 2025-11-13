Quantcast
Čtvrtek, 13. listopadu 2025

Viaplay Group ovládla společnost Allente Group

Společnost Viaplay Group AB prostřednictvím dceřiné společnosti dokončila akvizici 50% podílu společnosti Telenor Communication II AS ve skupině Allente Group, předním poskytovateli televizních služeb ze satelitu (DTH) a širokopásmového připojení, dle dohody oznámené 17.7.2025 za hotovostní protiplnění ve výši 1,1 miliardy SEK, čímž se stala jediným vlastníkem společnosti Allente.

Akvizice je financována z dostupných finančních prostředků a také z nového termínovaného úvěru ve výši 1,726 milionů SEK na refinancování stávajícího zadlužení společnosti Allente.

Skupina Viaplay také zřídila nový úvěr na provozní kapitál ve výši 2,500 milionů SEK a zrušila svůj záruční úvěr ve výši 646 milionů EUR (přibližně 7,100 milionů SEK). Včetně nezměněných dluhopisů a směnek ve výši 1,858 milionů SEK se dlouhodobá zadluženost skupiny výrazně sníží na přibližně 6 100 milionů SEK. Skupina Viaplay navíc snížila objem svého revolvingového úvěru z 3,392 milionů SEK na 2,817 milionů SEK. Výsledné posílení úvěrového profilu skupiny Viaplay připravuje cestu k plnému refinancování dluhu v budoucnu.

Finančním poradcem v souvislosti s transakcí byla společnost DNB Carnegie a právním poradcem byla kancelář Gernandt & Danielsson Advokatbyra.

