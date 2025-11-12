Quantcast
Středa, 12. listopadu 2025

ČRo Plus z nového vysílače Jeseník - Praděd

Posluchači Českého rozhlasu Plus v oblasti Jeseníku a okolí se odedneška mohou těšit na výrazné zlepšení signálu a dostupnosti. Český rozhlas spouští nový výkonný FM vysílač Praděd, který stanici Plus přinese do mnoha domácností v regionu.

Šestiprocentní nárůst pokrytí pro ČRo Plus
Spuštění dvacetikilowattového vysílače na Pradědu znamená pro Český rozhlas Plus skokový nárůst v celorepublikovém pokrytí. Silný signál z této klíčové lokality výrazně zlepší poslechové podmínky v rozsáhlých částech Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo spustit takto výkonný vysílač v této strategické lokalitě. Díky tomu se celkové pokrytí stanice Českého rozhlasu Plus zvýší ze současných 64,9 procent na 71,4 procent, což je pro nás i pro naše posluchače skvělá zpráva,“ uvedl Karel Zýka, ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu.

Nový vysílač je spouštěn na základě individuálního oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem.

Detaily spuštění a technické parametry

* Datum spuštění: středa 12. listopadu 2025, 10:00
* Lokalita: Jeseník - Praděd
* Kmitočet: 93,3 MHz
* Výkon: 20 kW ERP (efektivní vyzářený výkon)
* Polarizace: Horizontální

zdroj: ČRo

