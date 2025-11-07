Den svobody oslaví FilmBox českým humorem

Den svobody oslaví FilmBox českým humoremDNES! | redakce | tisk | názory
Satirická komedie „Tankový prapor“, film, který se stal symbolem české svobody i odvahy dělat si legraci z režimu, se vrací na obrazovky. FilmBox ji odvysílá v pondělí 17. listopadu od 20.00 hodin, symbolicky v Den boje za svobodu a demokracii.
Promítání je součástí filmového slotu České pondělky, v němž stanice každé pondělí večer nabídne jeden z výrazných českých filmů posledních let. Diváci se tak kromě „Tankového praporu“ mohou těšit i na tragikomedii „Díra u Hanušovic“ a výstřední komedii „Bourák“.
Listopadový program FilmBoxu je postavený právě na takových filmech. Na českých příbězích, které mají blízko k lidem, humoru i realitě každodenního života. V rámci slotu České pondělky čekají diváky tři výrazné snímky, které spojuje lidskost, ironie a trochu té typicky české absurditky.
Tankový prapor: Humor jako zbraň svobody
Satira „Tankový prapor“ podle románu Josefa Škvoreckého se stala kultovním titulem devadesátých let. Film s Lukášem Vaculíkem, Miroslavem Donutilem, Simonou Chytrovou a Miroslavem Táborským patří k nejúspěšnějším českým komediím a i po letech dokazuje, že český humor a nadhled obstojí v každé době.
Díra u Hanušovic: Když se „nic neděje“, ale děje se všechno
Cyklus odstartuje 10. Listopadu ve 20:00 tragikomedií „Díra u Hanušovic“, filmem Miroslava Krobota o životě na vesnici, kde se „nic neděje“, a přesto se tam odehrává všechno důležité. Snímek o samotě, smíření a drobných radostech života ukazuje, že i v zapadlé vesnici se dá najít velká lidskost.
Bourák: Když se tančí, i když už není proč
Závěr měsíce se ponese v odlehčeném tónu. 24. Listopadu ve 20:00 uvede FilmBox film „Bourák“, opět z dílny Miroslava Krobota. Barevná a trochu bláznivá komedie s Ivanem Trojanem v hlavní roli vypráví o podivínském DJ-ovi z malého města, kde se tančí, i když už není proč. Film, který má nadsázku i srdce na pravém místě, uzavře listopad s úsměvem.
Listopadové České pondělky tak přinášejí tři filmy, které diváci dobře znají, ale rádi si je pustí znovu. Pro jejich humor, lidskost a příběhy, které mluví řečí každodenního života. Každé pondělí od 20.00 hodin nabízí FilmBox kousek českého nadhledu, který nikdy nezestárne.
Program listopadových Českých pondělků:
* 10. 11., 20:00 - Díra u Hanušovic
* 17. 11., 20:00 - Tankový Prapor
* 24. 11., 20:00 - Bourák
zdroj: SPI / FilmBox