Čtvrtek, 6. listopadu 2025, svátek má Liběna

Více sáňkování na Eurosportu a HBO Max

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) a její sportovní divize Sports Europe uzavřely novou dohodu o vysílacích právech s Mezinárodní sáňkařskou federací (FIL). Novinky se týkají již aktuální zimní sezóny 2025/2026.

Diváci v Evropě tak prostřednictvím stanic a platforem WBD získají přístup k lokalizovanému obsahu a komentářům ze všech závodů Světového poháru.

Sáňkování budou v rámci lineárního televizního vysílání přenášet stanice Eurosport a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku. Všechny závody budou k dispozici také na streamovacích platformách HBO Max a discovery+ (s výjimkou Rakouska, Německa a Lotyšska). Exkluzivní redakční tvorba a další doplňkový obsah budou dostupné také na webových stránkách Eurosport.com a TNTSports.co.uk, které dohromady navštěvuje více než 28 milionů uživatelů měsíčně.

Sáňkování je aktuálně součástí prémiové nabídky zimních sportů pro sezónu 2025/2026. Nové partnerství s FIL má dlouhodobý potenciál a mělo by trvat minimálně do Zimních olympijských her ve Francouzských Alpách 2030. Kompletní zimní portfolio WBD nyní zahrnuje 13 různých sportů, mezi nimi například alpské lyžování, biatlon a skoky na lyžích. Pokrývá veškeré události v rámci Světového poháru a Mistrovství světa i všech 116 medailových soutěží na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině 2026.

Hlavní události sáňkařské sezóny 2025/2026:

* 5.-7. prosince 2025 - Innsbruck-Igls, Rakousko
* 11.-13. prosince 2025 - Park City, USA
* 19.-21. prosince 2025 - Lake Placid, USA
* 2.-4. ledna 2026 - Sigulda, Lotyšsko
* 9.-11. ledna 2026 - Winterberg, Německo
* 16.-18. ledna 2026 - Oberhof, Německo
* 23.-25. ledna 2026 - Königssee, Německo
* 7.-12. února 2026 - ZOH Milán-Cortina 2026, Itálie
* 27. února-1. března 2026 - Svatý Mořic-Celerina, Švýcarsko
* 6.-8. března 2026 - Altenberg, Německo

zdroj: WBD

