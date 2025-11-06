Skupina Prima zažila v říjnu svůj nejlepší letošní měsíc

Skupina Prima zažila v říjnu svůj nejlepší letošní měsícDNES! | redakce | tisk | názory
Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Media Club meziročně narostl v prime time v CS 15+. Pořady hlavní stanice Prima byly pět večerů v týdnu nad pořady komerční konkurence.
CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodenním vysílání v cílových skupinách 15+ i 18-69. Pro Prima MAX se stal říjen druhým nejlepším letošním měsícem. Z menších stanic nejvíce meziročně narostly v celodni i prime time CNN Prima NEWS a Prima KRIMI.
Media Club v říjnu meziročně narostl v prime time v cílové skupině 15+. Komerční konkurenci porazil v celodenním vysílání v obou sledovaných cílových skupinách 15+ a 18-69 a v cílové skupině 15+ také v prime time. Celodenní share za říjen 2025 dosáhl 35,57 % v CS 15+ a 33,88 % v CS 18-69. Prime time share činil 33,52 % v CS 15+ a 32,37 % v CS 18-69.
Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v CS 15+. V prime time meziročně narostla v cílové skupině 15+. Celodenní share byl v říjnu 27,76 % v CS 15+ a 25,83 % v CS 18-69. Prime time share si v říjnu připsal hodnotu 26,86 % v CS 15+ a 25,40 % v CS 18-69.
Na stanici Prima zaznamenaly v říjnu největší úspěch pořady vlastní tvorby - Polabí, Mladá krev a Farma Vojty Kotka. Zrádci jsou stále nejsledovanějším premiérovým pořadem v CS 15-40 na celém televizním trhu. Průměrný share říjnových dílů dosáhl 33,71 % v CS 15-40. Druhá série má v televizi ve všech cílových skupinách vyšší výkon než průměr první řady. Průměrná sledovanost 9. řady Ano, šéfe! byla 390 000 diváků v CS 15+ při sharu 16,95 %. Nejsledovanější díl vidělo 445 000 diváků v CS 15+ při sharu 19,89 %. Mezi mladšími diváky v CS 15-40 získaly všechny podzimní díly průměrný share 31,97 %. Seriál Polabí porazil svoji konkurenci v CS 15+ a 18-69.
Z malých stanic meziročně nejvíce posílily CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. Pro Prima MAX byl říjen druhým nejlepším měsícem v letošním roce - share 2,59 % v CS 15+. CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodni v CS 15+ i CS 18-69. Na Prima MAX zvítězil 21. října film Den nezávislosti se 193 000 diváků při sharu 6,36 % a připsal si titul druhého nejsledovanějšího pořadu na stanici letošního roku. Na Prima LOVE si nejlépe vedla 17. října Rosamunde Pilcher: Až na konec světa, naladilo si ji 100 000 diváků při sharu 3,27 %. Na Prima COOL 11. října zabodovala Doba ledová 4: Země v pohybu se 138 000 diváků při sharu 4,19 %.
Na Prima KRIMI zvítězily Zločiny z vřesovišť: Porušený slib, které se 26. října staly první volbou pro 194 000 diváků při sharu 5,80 %, a staly se tak letošním třetím nejsledovanějším pořadem této stanice. Na Prima ZOOM dosáhl 16. října nejvyšší sledovanosti pořad Hitlerova kronika s sharem 2,34 %. Na CNN Prima NEWS byly nejsledovanějšími pořady Superduel kandidátů na premiéra a následujících 360° - jednalo se o nejsledovanější pořady stanice od začátku vysílání. 1. října vidělo Superduel na CNN Prima NEWS 442 000 diváků v CS 15+ při sharu 12,78 %, s 360° pak pokračovalo 394 000 diváků v CS 15+ při sharu 15,95 %.
Zdroj: ATO-Nielsen, za říjen 2025, CS 15+, pokud není uvedeno jinak, FTV Prima.
zdroj: FTV Prima