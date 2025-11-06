Quantcast
Čtvrtek, 6. listopadu 2025, svátek má Liběna

Skupina Prima zažila v říjnu svůj nejlepší letošní měsíc

Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Media Club meziročně narostl v prime time v CS 15+. Pořady hlavní stanice Prima byly pět večerů v týdnu nad pořady komerční konkurence.

CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodenním vysílání v cílových skupinách 15+ i 18-69. Pro Prima MAX se stal říjen druhým nejlepším letošním měsícem. Z menších stanic nejvíce meziročně narostly v celodni i prime time CNN Prima NEWS a Prima KRIMI.

Seriál Polabí (foto: FTV Prima)
▲ Seriál Polabí (foto: FTV Prima)

Media Club v říjnu meziročně narostl v prime time v cílové skupině 15+. Komerční konkurenci porazil v celodenním vysílání v obou sledovaných cílových skupinách 15+ a 18-69 a v cílové skupině 15+ také v prime time. Celodenní share za říjen 2025 dosáhl 35,57 % v CS 15+ a 33,88 % v CS 18-69. Prime time share činil 33,52 % v CS 15+ a 32,37 % v CS 18-69.

Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v CS 15+. V prime time meziročně narostla v cílové skupině 15+. Celodenní share byl v říjnu 27,76 % v CS 15+ a 25,83 % v CS 18-69. Prime time share si v říjnu připsal hodnotu 26,86 % v CS 15+ a 25,40 % v CS 18-69.

Na stanici Prima zaznamenaly v říjnu největší úspěch pořady vlastní tvorby - Polabí, Mladá krev a Farma Vojty Kotka. Zrádci jsou stále nejsledovanějším premiérovým pořadem v CS 15-40 na celém televizním trhu. Průměrný share říjnových dílů dosáhl 33,71 % v CS 15-40. Druhá série má v televizi ve všech cílových skupinách vyšší výkon než průměr první řady. Průměrná sledovanost 9. řady Ano, šéfe! byla 390 000 diváků v CS 15+ při sharu 16,95 %. Nejsledovanější díl vidělo 445 000 diváků v CS 15+ při sharu 19,89 %. Mezi mladšími diváky v CS 15-40 získaly všechny podzimní díly průměrný share 31,97 %. Seriál Polabí porazil svoji konkurenci v CS 15+ a 18-69.

Seriál Mladá krev (foto: FTV Prima)
▲ Seriál Mladá krev (foto: FTV Prima)

Z malých stanic meziročně nejvíce posílily CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. Pro Prima MAX byl říjen druhým nejlepším měsícem v letošním roce - share 2,59 % v CS 15+. CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodni v CS 15+ i CS 18-69. Na Prima MAX zvítězil 21. října film Den nezávislosti se 193 000 diváků při sharu 6,36 % a připsal si titul druhého nejsledovanějšího pořadu na stanici letošního roku. Na Prima LOVE si nejlépe vedla 17. října Rosamunde Pilcher: Až na konec světa, naladilo si ji 100 000 diváků při sharu 3,27 %. Na Prima COOL 11. října zabodovala Doba ledová 4: Země v pohybu se 138 000 diváků při sharu 4,19 %.

Na Prima KRIMI zvítězily Zločiny z vřesovišť: Porušený slib, které se 26. října staly první volbou pro 194 000 diváků při sharu 5,80 %, a staly se tak letošním třetím nejsledovanějším pořadem této stanice. Na Prima ZOOM dosáhl 16. října nejvyšší sledovanosti pořad Hitlerova kronika s sharem 2,34 %. Na CNN Prima NEWS byly nejsledovanějšími pořady Superduel kandidátů na premiéra a následujících 360° - jednalo se o nejsledovanější pořady stanice od začátku vysílání. 1. října vidělo Superduel na CNN Prima NEWS 442 000 diváků v CS 15+ při sharu 12,78 %, s 360° pak pokračovalo 394 000 diváků v CS 15+ při sharu 15,95 %.

Zdroj: ATO-Nielsen, za říjen 2025, CS 15+, pokud není uvedeno jinak, FTV Prima.

zdroj: FTV Prima

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Západní Sumatra
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (5/10)
21:30 Ezoterické Česko (1/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (21)
21:45 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (22)
21:35 Inkognito
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pod jezevčí skálou
21:50 Labyrint 2 (2)
23:05 Labyrint 2 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Grécku
22:05 Sestrička Lea II (2/8)
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Chýbanie
22:00 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (6)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (25)
22:05 30 případů majora Zemana (26)
23:55 Jak jsem přežil

