ST má 676 tisíc zákazníků TV služeb
Společnost Slovak Telekom (ST) měla na konci první poloviny roku 2025 celkem 676 tisíc zákazníků televizních služeb, což je o 3 tisíce méně než před rokem. Meziročně se jedná o pokles o 0,5 procenta.
Do celkového počtu zákazníků tv služeb jsou zahrnuti klienti Magio TV, Magio Sat a také DIGI Slovakia.
Meziročně zaznamenaly menší pokles (o čtyři desetiny procenta) širokopásmové přístupy, kterých bylo 807 tisíc (před rokem 811 tisíc).
Větší propad zaznamenaly pevné linky (-1,7 %). V polovině roku 2025 jich bylo 837 tisíc, před rokem 852 tisíc.
K 30.6.2025 měl ST celkem 2,302 milionu aktivních mobilních zákazníků. Meziroční pokles o 8,9 procenta byl způsoben zejména očekávaným útlumem v segmentu M2M (machine-to-machine), a to v důsledku ukončení některých partnerství, například se společností SkyToll.
ST dosáhl i v první polovině roku 2025 stabilní a solidní finanční výsledky. Celkové výnosy (včetně vlivu standardu IFRS 15) dosáhly 429,8 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 2,7 procenta.
Upravený EBITDA AL (podle IFRS 15) vzrostl na 203,9 milionu eur, což je o 2,5 procenta více než ve stejném období v roce 2024. Tento růst odráží efektivní kontrolu nákladů a trvalou poptávku po kvalitních telekomunikačních službách - zejména v segmentu paušálů a širokopásmového připojení.