Čtvrtek, 7. srpna 2025

ST má 676 tisíc zákazníků TV služeb

ST má 676 tisíc zákazníků TV služeb

Společnost Slovak Telekom (ST) měla na konci první poloviny roku 2025 celkem 676 tisíc zákazníků televizních služeb, což je o 3 tisíce méně než před rokem. Meziročně se jedná o pokles o 0,5 procenta.

Do celkového počtu zákazníků tv služeb jsou zahrnuti klienti Magio TV, Magio Sat a také DIGI Slovakia.

Meziročně zaznamenaly menší pokles (o čtyři desetiny procenta) širokopásmové přístupy, kterých bylo 807 tisíc (před rokem 811 tisíc).

Větší propad zaznamenaly pevné linky (-1,7 %). V polovině roku 2025 jich bylo 837 tisíc, před rokem 852 tisíc.

K 30.6.2025 měl ST celkem 2,302 milionu aktivních mobilních zákazníků. Meziroční pokles o 8,9 procenta byl způsoben zejména očekávaným útlumem v segmentu M2M (machine-to-machine), a to v důsledku ukončení některých partnerství, například se společností SkyToll.

ST dosáhl i v první polovině roku 2025 stabilní a solidní finanční výsledky. Celkové výnosy (včetně vlivu standardu IFRS 15) dosáhly 429,8 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 2,7 procenta.

Upravený EBITDA AL (podle IFRS 15) vzrostl na 203,9 milionu eur, což je o 2,5 procenta více než ve stejném období v roce 2024. Tento růst odráží efektivní kontrolu nákladů a trvalou poptávku po kvalitních telekomunikačních službách - zejména v segmentu paušálů a širokopásmového připojení.

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi
