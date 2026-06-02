Do Česka a na Slovensko míří nový tematický kanál v češtině
Na český a slovenský trh hodlá vstoupit nová placená televizní stanice lokalizovaná do češtiny. V současné době již probíhají jednání s televizními operátory ohledně zařazení programu do nabídky.
Nová stanice, která hodlá vstoupit na náš trh, se jmenuje Dog&Cat TV. Program se zaměří na majitele a milovníky domácích mazlíčků, především psů a koček. Vysílání bude šířeno 24 hodiny denně a dostupné v HD rozlišení. Informuje o tom portál Živé.sk.
Stanice chce přinášet široký mix obsahu, včetně užitečných informací, praktické rady, inspiraci a zábavní formáty. Provozovatel chce programem oslovit celou rodinu, zejména ty domácnosti, které mají psa nebo kočku.
Start programu Dog&Cat TV je naplánován na září 2026. Vedle české jazykové verze se chystá také anglická a francouzská. Program bude na trhu zastupovat společnost Channels.