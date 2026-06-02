Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 2. června 2026, svátek má Jarmil

JOJ play: 1 milion registrovaných uživatelů

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská streamovací platforma JOJ play dosáhla významného milníku. V dubnu 2026 dosáhla hranice jednoho milionu registrovaných uživatelů. Služba byla spuštěna před 4 lety.

Po dvou letech od svého startu měla platforma JOJ play celkem 400 tisíc uživatelů, po třech letech překonala hranici 600 tisíc a začátkem letošního roku pokořila hranici 800 tisíc registrací.

Streamovací služba JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)
▲ Streamovací služba JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

K výraznému růstu přispělo i propojení s novým webem joj.sk. Po jeho relaunche v roce 2025 získaly oba prostory společné uživatelské konto, čímž se vytvořil jednotný plynulý ekosystém.

Milion registrovaných uživatelů JOJ play podle provozovatel potvrzuje správnost strategického rozhodování stavět na kombinaci živého vysílání, archívu, původní tvorby a sportu s klíčovým benefitem - bezplatným přístupem pro registrované uživatele, což představuje jasnou výhodu oproti striktně předplatitelským modelům zahraniční konkurence.

Za úspěchem JOJ play stojí obsahová nabídka, která spojuje ověřené televizní značky s digitálními návyky. Na JOJ play, v předstihu před lineárním vysíláním, služba nabízí premiérové tituly jako OSUD, Miša v Košiciach, Jednotka Jastrab, Vôňa mora či seriál Sexta. Služba nabízí i prémiovou sportovní nabídku, včetně Mistrovství světa v hokeji až do roku 2034, vysílání domácí hokejové ligy, Světový pohár a nyní i Mistrovství světa ve fotbale 2026.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (22/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Martin Fruwein osmadvacátý odsouzený
22:00 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (10)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (43)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (72)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Past na kachnu
22:00 Labyrint 2 (6)
23:15 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (18)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:20 Astrid a Raphaëlle
22:20 Diplomatka (1/6)
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Deň D
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (1/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (15)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Lodě ve větru (3)
22:05 Inženýrská odysea (7)
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook