JOJ play: 1 milion registrovaných uživatelů

JOJ play: 1 milion registrovaných uživatelůDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská streamovací platforma JOJ play dosáhla významného milníku. V dubnu 2026 dosáhla hranice jednoho milionu registrovaných uživatelů. Služba byla spuštěna před 4 lety.
Po dvou letech od svého startu měla platforma JOJ play celkem 400 tisíc uživatelů, po třech letech překonala hranici 600 tisíc a začátkem letošního roku pokořila hranici 800 tisíc registrací.
K výraznému růstu přispělo i propojení s novým webem joj.sk. Po jeho relaunche v roce 2025 získaly oba prostory společné uživatelské konto, čímž se vytvořil jednotný plynulý ekosystém.
Milion registrovaných uživatelů JOJ play podle provozovatel potvrzuje správnost strategického rozhodování stavět na kombinaci živého vysílání, archívu, původní tvorby a sportu s klíčovým benefitem - bezplatným přístupem pro registrované uživatele, což představuje jasnou výhodu oproti striktně předplatitelským modelům zahraniční konkurence.
Za úspěchem JOJ play stojí obsahová nabídka, která spojuje ověřené televizní značky s digitálními návyky. Na JOJ play, v předstihu před lineárním vysíláním, služba nabízí premiérové tituly jako OSUD, Miša v Košiciach, Jednotka Jastrab, Vôňa mora či seriál Sexta. Služba nabízí i prémiovou sportovní nabídku, včetně Mistrovství světa v hokeji až do roku 2034, vysílání domácí hokejové ligy, Světový pohár a nyní i Mistrovství světa ve fotbale 2026.