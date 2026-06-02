Úterý, 2. června 2026, svátek má Jarmil

CANAL+ uzavře ve Francii kulturní stanici

Olympia TV, francouzská televizní stanice provozovaná skupinou CANAL+ a vysílaná přes satelit Astra 1N (19,2°E), ukončí své vysílání k 30. červnu 2026. Uzavření programu oficiálně potvrdil provozovatel programu.

Jde o další stanici, která zmizí z francouzského trhu po programech CANAL+ Séries, Game One, J-One, Paramount Network, C8, NRJ12 a hudebních programech MTV.

Uzavření stanice znamená konec ambice provozovatele nabízet "každý večer nový pořad" v pevně stanoveném čase 20:30 hodin.

Stanice Olympia TV byla spuštěna v roce 2020 a vysílá denně večer mezi 20:30 a 1:00 hodinou. Program je výsledkem spolupráce mezi CANAL+ a legendární koncertní síní Olympia v Paříži. Stanice nabízí tematické pořady každý den v týdnu. V pondělí se zaměřuje na současné divadlo, v úterý na koncerty, ve středu na muzikál, cirkus nebo magii, ve čtvrtek na stand-up comedy, v pátek na klasické divadlo, v sobotu velké klasické divadlo a v neděli na koncerty.

Ve stejný den vedle Olympia TV skončí i tři hlavní kanály skupiny TF1 (TV Breizh, Ushuaia TV, Histoire TV) a MCM.

O kulturní pořady zákazníci CANAL+ France nepřijdou. Budou dostupné ve formě playlistů a speciálních kategorií ve službě myCANAL.

Provozování lineárního vysílání na DTH/ADSL je nákladné a CANAL+ France se hodlá zaměřit na své klíčové stanice CANAL+, CANAL+ Sport a Ciné+. Dalším faktem je sledovanost stanic. Milovníci divadla a klasické hudby nyní častěji vyhledávají obsah na vyžádání.

Po uzavření stanice Olympia TV budou mít diváci i nadále alternativu na trhu - Arte, Mezzo a Stingray Classica. U některých tamních operátorů je k dispozici i program Opsis TV.

zdroj: satkurier.pl + Canal+/screenplus.fr

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
TV program

kanál CT1 20:15 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (22/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Martin Fruwein osmadvacátý odsouzený
22:00 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (10)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (43)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (72)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Past na kachnu
22:00 Labyrint 2 (6)
23:15 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (18)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:20 Astrid a Raphaëlle
22:20 Diplomatka (1/6)
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Deň D
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (1/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (15)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Lodě ve větru (3)
22:05 Inženýrská odysea (7)
23:20 Skutečné příběhy

