CANAL+ uzavře ve Francii kulturní stanici
Olympia TV, francouzská televizní stanice provozovaná skupinou CANAL+ a vysílaná přes satelit Astra 1N (19,2°E), ukončí své vysílání k 30. červnu 2026. Uzavření programu oficiálně potvrdil provozovatel programu.
Jde o další stanici, která zmizí z francouzského trhu po programech CANAL+ Séries, Game One, J-One, Paramount Network, C8, NRJ12 a hudebních programech MTV.
Uzavření stanice znamená konec ambice provozovatele nabízet "každý večer nový pořad" v pevně stanoveném čase 20:30 hodin.
Stanice Olympia TV byla spuštěna v roce 2020 a vysílá denně večer mezi 20:30 a 1:00 hodinou. Program je výsledkem spolupráce mezi CANAL+ a legendární koncertní síní Olympia v Paříži. Stanice nabízí tematické pořady každý den v týdnu. V pondělí se zaměřuje na současné divadlo, v úterý na koncerty, ve středu na muzikál, cirkus nebo magii, ve čtvrtek na stand-up comedy, v pátek na klasické divadlo, v sobotu velké klasické divadlo a v neděli na koncerty.
Ve stejný den vedle Olympia TV skončí i tři hlavní kanály skupiny TF1 (TV Breizh, Ushuaia TV, Histoire TV) a MCM.
O kulturní pořady zákazníci CANAL+ France nepřijdou. Budou dostupné ve formě playlistů a speciálních kategorií ve službě myCANAL.
Provozování lineárního vysílání na DTH/ADSL je nákladné a CANAL+ France se hodlá zaměřit na své klíčové stanice CANAL+, CANAL+ Sport a Ciné+. Dalším faktem je sledovanost stanic. Milovníci divadla a klasické hudby nyní častěji vyhledávají obsah na vyžádání.
Po uzavření stanice Olympia TV budou mít diváci i nadále alternativu na trhu - Arte, Mezzo a Stingray Classica. U některých tamních operátorů je k dispozici i program Opsis TV.
zdroj: satkurier.pl + Canal+/screenplus.fr