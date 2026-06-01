Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Televize z Konžské republiky vysílá do Evropy v HD

V Evropě je možné přijímat s parabolami běžných rozměrů další televizní stanici z Afriky ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice Télé Congo spustila do Evropy svoji bezplatnou ( FTA) distribuci šířenou pomocí satelitu.

Télé Congo z Konžské republiky (Kongo-Brazzaville) vysílá nově v MPEG-4 v HD rozlišení (1920x1080) prostřednictvím satelitu Eutelsat 9B. Stanice se stala součástí DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,034 GHz, který šíří švýcarské verze francouzských privátních stanic M6, W9 a 6ter (vše v HD), dále televizi Phoenix InfoNews Channel z Hong Kongu a ORTM 1 z Mali (obě v SD).

▲ Télé Congo HD - záběr z příjmu stanice

Vedle Télé Congo HD se multiplex rozšířil i o rozhlasový program Radio Congo.

Televizní stanice Télé Congo i Radio Congo byly v Evropě doposud dostupné přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, kde televizní program Télé Congo vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení.

Télé Congo je národní televizní stanice z Konžské republiky. Divákům přináší aktuální informace, zpravodajství a další pořady vlastní produkce.

technické parametry - Télé Congo HD, Radio Congo:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
kanál CT1 20:15 Místo zločinu České Budějovice (9/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Bilance
kanál CT2 20:00 Hindenburg
22:10 Slaměný vdovec
23:55 Černá voda (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (145)
21:30 Specialisté (146)
22:40 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda V (1)
21:30 Polda V (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (12)
kanál SEZNAM 20:10 Kdo najde přítele, najde poklad
22:25 Stopy zločinu (3)
23:45 Ženy
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Naučte sa milovať
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Tajomstvá dlhovekých (5/6)
21:30 Detská Univerzita Komenského
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (10)
21:30 Svokra
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (6)
21:30 Řetěz
23:25 Skutečné příběhy

