Televize z Konžské republiky vysílá do Evropy v HD
V Evropě je možné přijímat s parabolami běžných rozměrů další televizní stanici z Afriky ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice Télé Congo spustila do Evropy svoji bezplatnou ( FTA) distribuci šířenou pomocí satelitu.
Télé Congo z Konžské republiky (Kongo-Brazzaville) vysílá nově v MPEG-4 v HD rozlišení (1920x1080) prostřednictvím satelitu Eutelsat 9B. Stanice se stala součástí DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,034 GHz, který šíří švýcarské verze francouzských privátních stanic M6, W9 a 6ter (vše v HD), dále televizi Phoenix InfoNews Channel z Hong Kongu a ORTM 1 z Mali (obě v SD).
Vedle Télé Congo HD se multiplex rozšířil i o rozhlasový program Radio Congo.
Televizní stanice Télé Congo i Radio Congo byly v Evropě doposud dostupné přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, kde televizní program Télé Congo vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení.
Télé Congo je národní televizní stanice z Konžské republiky. Divákům přináší aktuální informace, zpravodajství a další pořady vlastní produkce.
technické parametry - Télé Congo HD, Radio Congo:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA