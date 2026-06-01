Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Antik TV: Dětské kanály v červnu pro všechny zákazníky

Košický telekomunikační operátor Antik Telecom připravil pro své zákazníky a jejich rodiny další příjemné překvapení. Od 1. června do 30. června zpřístupňuje zákazníkům OTT platformy Antik TV zcela bezplatně trojici oblíbených dětských televizních kanálů.

Nová nabídka je navržena tak, aby byla žánrově pestrá a kromě zábavy přinesla mladším divákům i nové znalosti, rozvoj fantazie či inspirativní příběhy pro starší školáky.

JimJam: Zábavné poznávání světa
Stanice JimJam je určena především pro děti předškolního věku, kterým nabízí bezpečné a podnětné prostředí. Diváci se mohou těšit na veselého a stále dobře naladěného zajíčka Binga, který se často dostává do drobných patálií. Spolu s kamarády Berry a Dolly budou nejmenší hravou formou objevovat, jak funguje svět kolem nás. Pro milovníky přírody je zase připraven seriál Leo, ochránce divočiny, se kterým děti prozkoumají zajímavá exotická místa a dozví se spousta užitečných informací o zvířátkách.

RiK: Za dobrodružstvím s kamarády
První slovenská dětská stanice RiK vysílá 24 hodin denně a přináší pohádky, filmy, seriály i hranou tvorbu kompletně v rodném jazyce. V červnovém programu nebudou chybět celosvětové hity jako Máša a medvěd či obětavý Požárník Sam. Svět plný objevů ukáže čtyřletý chlapec v seriálu Jmenuji se Caillou, než hravé učení přinese kamarád Flopy. O nové znalosti a vzrušující dobrodružství, která stimulují dětskou zvědavost, se postará i oblíbený animovaný seriál Zvědavkovci.

Nickelodeon: Humor a akce pro teenagery
Na stanici Nickelodeon si starší děti a teenagery najdou pestrou paletu humoru, přátelství a napínavých příběhů. Hlavním pilířem červnového programu bude populární animovaný seriál Hlasiťákovci. Školáky zaručeně pobaví To děvče Lay Lay nebo legendární hraný seriál iCarly o teenagerce Carly, která se svými třemi kamarády produkuje vlastní úspěšnou internetovou show. Nechybí ani akčnější hrdinové jako jsou Thundermanovi či Henry Nebezpečný.

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
