Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
Česká televize zaznamenala významný zájem o vlastní českou tvorbu, která zaujala zahraniční partnery napříč Evropou i zámořím. Na mezinárodním veletrhu audiovizuální tvorby MIPCOM 2025 představila Česká televize také svou aktuální vlastní produkci, která vzbudila výrazný zájem zahraničních partnerů.
Největší ohlas zaznamenaly především dokumentární seriál Středověké srdce Evropy, pohádka Tři princezny a seriál Limity.
Úspěch české tvorby na prestižních veletrzích, jako je MIPCOM, je potvrzením kvality, která přesahuje hranice. Česká televize dlouhodobě investuje do rozmanité, autorské a vizuálně atraktivní tvorby. Zájem partnerů z Evropy i zámoří ukazuje, že náš obsah má mezinárodní potenciál,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Zahraniční zájem o pořady České televize se projevil napříč kontinenty. Jihoamerická televize ALLERGO projevila zájem o záznamy koncertů vážné hudby (Beatles Night, Vánoční koncert ČNSO, Gustav Mahler - Symfonie č. 8), zatímco španělská veřejnoprávní stanice RTVE ocenila dokumentární projekty Středověké srdce Evropy a Franz Kafka, známý neznámý.
O českou kriminální tvorbu projevila zájem španělská společnost Adrenalyn Media, která poptává filmy a seriály Kroky vraha, Dům na samotě, Labyrint a Případy 1. oddělení.
Společnost Walt Disney Iberia, výhradní zástupce kanálů Disney pro Španělsko a Portugalsko, jednala o seriálech Docent, Vražedné stíny, OKTOPUS, Elin supertajný deník a Pohádková pátračka.
Česká televize zároveň rozšiřuje svou nabídku zahraničních pořadů o desítky nových titulů, které letos na veletrhu v Cannes, pořídila.
Vedle nejnovějších epizod oblíbeného francouzského krimiseriálu Komisařka Florence IX+X uvede Česká televize také kultovní seriál Sandokan, dokumentární portrét Michael Douglas, zázračné dítě a po čase nabídne českým divákům i slavné muzikály Cats a Fantom opery.
Snažíme se každoročně rozšířit naši programovou nabídku o to nejzajímavější z evropské i světové tvorby. Letos jsme přivezli tituly, které zaujmou široké spektrum diváků, od fanoušků krimi až po milovníky dokumentů, hudby a rodinných seriálů,“ říká Milan Fridrich, ředitel divize Program a digitální služby.
Francouzský seriál Komisařka Florence IX+X přináší nové epizody oblíbené série o pařížské komisařce, která se po přestěhování do Annecy potýká nejen s kriminálními případy, ale i s rodinnými komplikacemi. Z Francie dorazí také nové řady seriálu Inspektorka Candice Renoirová, příběh z pařížského kabaretu Montmartre či výpravné drama Belcanto z prostředí světa opery.
Z Itálie se diváci dočkají dalších dílů seriálů Vyšetřuje Imma Tataranni, Na krok od nebe VII i historického Srdce z 60. let, kdy se lékaři pokoušejí o první transplantaci srdce na světě. Česká televize rovněž nabídne restaurovaný kultovní seriál Sandokan, který do tehdejší Československé televize přinesl už v 70. letech velký divácký úspěch.
Německé akvizice zahrnují čtvrtou řadu Sissi, kriminální sérii Patience o nepravděpodobné dvojici vyšetřovatelek nebo Inspektora Dupina, který z Paříže míří do Bretaně. V nabídce nechybí ani finský thriller Helsinský syndrom či sociální drama Vím, jak dýcháš ze současného Sarajeva.
Z britské produkce Česká televize uvede mimo jiné nové epizody populárních sérií Otec Brown XII a Zavolejte porodní sestřičky XIV a novou adaptaci detektivek Elizabeth Georgeové Lynley. Pro platformu iVysílání pak přibudou i oceňované krimi série Šťastné údolí, komediální kult Kancl a Mighty Boosh.
Na kulturním kanálu ČT art se představí řada portrétů světových filmových osobností. Vedle Michaela Douglase uvidí diváci také dokumenty o Kate Winsletové, Eddiem Murphym, Jeanu-Paulu Belmondovi, Mii Farrow, Stevenu Spielbergovi či ikonickém Indiana Jonesovi.
Hudební fanoušky potěší návrat legendárních muzikálů Cats a Fantom opery i mimořádné dokumenty a koncerty věnované hvězdám jako John Lennon, Bob Dylan, Pink Floyd, Bruce Springsteen nebo Deep Purple.
Česká televize zakoupila i široké portfolio dokumentárních titulů - mimo jiné nové řady populárních cyklů Stanley Tucci a všechny chutě Itálie, Objevování chutí s Gordonem Ramsaym či Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem.
K významným historickým událostem se vrátí dokumenty Osvětim: Hlasy přeživších, Tragédie raketoplánu Columbia nebo Titanic v barvě.
Na ČT2 se objeví i výpravné série Historické klenoty Evropy, Největší apokalypsy dějin a trojdílný Picasso. Diváci se mohou těšit i na zcela nový cyklus Geniální Jane Austenová, uvedený k 250. výročí narození slavné spisovatelky.
Dětskou stanici ČT :D obohatí nové animované i hrané série, například Jak vyzrát na..., Dobrodružství medvídka Paddingtona III, Luna a Smyk, Flóra a Lars nebo Superskřítkové.
Pro starší děti a rodiny jsou určeny i oblíbené reality show MasterChef Junior IX. či soutěžní série Nejlepší zvítězí: Severní Amerika IV.
zdroj: ČT