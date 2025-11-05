Markíza rozšiřuje zpravodajství TN live i do světa podcastů

Markíza rozšiřuje zpravodajství TN live i do světa podcastůDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská zpravodajská platforma TN live pokračuje v naplňování své vize přinášet aktuální informace a analýzy v moderních formátech. Od října jsou všechny její pravidelné pořady dostupné i jako podcasty, které si posluchači mohou poslechnout na streamovacích službách Spotify a Apple podcasts pod názvem Podcasty TN live.
Nabídka podcastů se bude průběžně rozšiřovat o další relace a speciální projekty. Nové epizody budou přibývat vždy den po jejich odvysílání.
Podcastové verze oblíbených pořadů:
• "Z hôr do štúdia s Tribulom" (Z hor do studia s Tribulem) - autentické příběhy a rozhovory s inspirujícími osobnostmi,
• "Krimi s Kristínou Kövešovou" (Krimi s Kristínou Kövešovou) - silné lidské osudy a investigativní příběhy, které hýbou Slovenskem,
• "Od Tatier k Bruselu" (Od Tater k Bruselu) - diskuse s europoslanci o rozhodnutích, která ovlivňují Slovensko,
• "Mixzóna" - sportovní rozhovory a analýzy se známými tvářemi i novými talenty,
• "Na telo plus" - publicistický formát, který rozebírá aktuální společenská a politická témata v hlubším kontextu,
• "Bavme se o lize" - analýzy, rozhovory, zajímaví hosté, zákulisí naší nejvyšší fotbalové soutěže a reakce na aktuální dění.
Tento formát je zároveň odpovědí na měnící se chování publika, které stále více kombinuje vizuální a zvukové platformy. Díky podcastům tak TN live posiluje svoji přítomnost i mimo obrazovky a potvrzuje pozici inovativního zpravodajství, které sleduje aktuální trendy a potřeby publika.
Od svého startu se TN live stal jedním z nejrychleji rostoucích projektů zpravodajství TV Markíza. Platforma, která vznikla jako prostor pro živé diskuse, rozhovory a aktuální vysílání, si rychle získala stabilní publikum. Jen několik měsíců od spuštění překročil počet přehrání jejích videí půl milionu týdně, přičemž výrazně roste i sledovanost živě a v archivu. Tento úspěch potvrzuje, že kombinace profesionální žurnalistiky, důvěryhodnosti a moderního formátu je pro diváky mimořádně atraktivní.
TN live přináší rychlé, aktuální a ověřené informace v atraktivním formátu - od zpravodajských vstupů, rozhovorů a komentářů až po původní publicistické pořady. Diváci mohou vysílání sledovat každý pracovní den od 9:00 do 20:00 hodin. na TVNOVINY.sk, v aplikaci TVNOVINY a také na Voyo.