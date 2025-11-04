Špionážní thriller Operace Black Bag na SkyShowtime

Špionážní thriller Operace Black Bag na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Strhující špionážní drama Operace Black Bag společnosti Focus Features od Oscarem® oceněného režiséra Stevena Soderbergha (Traffic - Nadvláda gangů, Nákaza) je v Česku ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od dnešního dne.
Film sleduje legendární agenty tajných služeb George Woodhouse (Michael Fassbender) a jeho milovanou manželku Kathryn (Cate Blanchett). Když se Kathryn stane podezřelou z vlastizrady, George stojí před těžkou zkouškou: zda zůstat věrný své manželce, nebo své vlasti.
Ve filmu Operace Black Bag, který se pyšní kritiky oceňovaným obsazením, se v hlavních rolích představí držitelka Oscara Cate Blanchett (Jasmíniny slzy, Carol), na Oscara nominovaný Michael Fassbender (The Agency), Pierce Brosnan (Země gangů), na Primetime Emmy® nominovaný Regé-Jean Page (Bridgertonovi), držitelka ocenění BAFTA® Marisa Abela (Back to Black, Sektor), Tom Burke (Furiosa: Sága Šíleného Maxe), a na Oscara nominovaná Naomie Harris (Moonlight, Skyfall).
Scénář k filmu napsal David Koepp (Mission: Impossible, Jurský park).
Operace Black Bag je dalším přírůstkem do knihovny kasovních trháků roku 2025 s hvězdným obsazením, které jsou teď ke zhlédnutí na SkyShowtime, jako je Anora, Nosferatu, Brutalista a Čarodějka.
zdroj: SkyShowtime