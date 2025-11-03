Velká Británie: MTV 90s jako MTV XMAS

Quantcast
Pondělí, 3. listopadu 2025, svátek má Hubert

Na britském a irském trhu byl spuštěn další dočasný kanál s vánoční a zimní tematikou. Společnost Paramount rebrandovala svůj hudební program MTV 90s na MTV XMAS.

Kanál MTV 90s, jak název napovídá, se zaměřuje na hudbu jedné dekády - konkrétně na videoklipy z 90. let minulého století. Od pondělí 3. listopadu 2025 je tato stanice nahrazena zmíněným programem MTV XMAS se svátečními klipy, které navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

Jde patrně o poslední rebrand kanálu MTV 90s na MTV XMAS. Společnost Paramount se totiž rozhodla uzavřít všechny hudební a některé i další lineární programy v závěru letošního roku. Konec stanic MTV se týká nejenom britského trhu ale také ostatních zemí ve světě.

Vedle MTV 90s UK skončí také MTV 80s, MTV 00s, MTV Music, MTV Hits, club MTV, MTV Live, NickMusic a některých dalších stanic ze skupiny Paramount.

Nutno podotknout, že MTV 90s je přejmenovaný na MTV XMAS pouze na britských ostrovech. Diváci v jiných částech Evropy (tedy i v Česku a na Slovensku) si mohou užívat poslední dny vysílání MTV 90s.

MTV XMAS vysílá z kapacity satelitu Astra 2G (28,2°E), na freq. 11141/H (SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) v silném evropském paprsku. Program je ale poskytován jako placený (CA Videoguard) pro zákazníky Sky UK.

