Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Provozovatel internetové a satelitní televizní platformy Skylink, lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, přichystal pro nadcházející období volné vysílání vybraných placených programů.
Od 4. listopadu do 2. prosince 2025 budou pro všechny zákazníky Skylinku bez ohledu na jejich objednaný balíček volně dostupné stanice FilmBox Premium, Spektrum a Sport1.
FilmBox Premium uvede na konci listopadu v premiéře thriller V pasti. Eddie, pouliční zlodějíček, se vloupá do luxusního SUV, aby z něj ukradl cennosti. Netuší ale, že o to nejcennější dost možná právě přichází on sám. Není to jen tak obyčejné auto, ale dokonalá hi-tech past na čtyřech kolech. Skvělý snímek s Billem Skarsgardem a Anthonym Hopkinsem v hlavních rolích.
Série Zakázané zóny na stanici Spektrum nabídne pohled do zákulisí míst, která nejsou přístupná veřejnosti. Deset dílů představí dvacet lokalit v České republice a na Slovensku. Touto epickou sérií provází dva průvodci - Števo Martinovič na slovenské a Jan Révai na české straně.
6. listopadu ve 20:45 uvidí diváci napínavý zápas Viktorie Plzeň. Po senzačním vítězství nad slavným AS Roma se pokusí uspět doma proti nevyzpytatelnému Fenerbahçe. V pondělí 17. listopadu v 19:45 bude pokračovat slibná jízda slovenských fotbalistů za postupem na MS 2026. V cestě jim nyní stojí supersilné Německo. To vše na stanici Sport1.
Všechny výše zmíněné stanice jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.
technické parametry - FilmBox Premium HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Viaccess + Conax + Nagra MA
technické parametry - Spektrum HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Viaccess + Conax + Nagra MA
technické parametry - Sport1 HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Viaccess + Conax + Nagra MA