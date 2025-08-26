Test1 na kapacitě Skylinku

Test1 na kapacitě SkylinkuDNES! | redakce | tisk | názory
Na kapacitě lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink se objevila nová programová pozice pojmenovaná Test1.
Na programovém slotu Test1 se chystá spuštění nového programu. Před samotným zahájením distribuce probíhají interní (neveřejné) testy. Proto na přístupových kartách diváků program zatím není dekódován.
Na pozici Test1 se patrně objeví program Prima KRIMI SK, tedy slovenská varianta české stanice Prima KRIMI, jež startuje již 1. září 2025. Nový program má v nabídce všech operátorů na Slovensku nahradit původní český feed Prima KRIMI, který tak bude k dispozici jen divákům v Česku.
Společnost FTV Prima spuštěním stanice Prima KRIMI SK rozšíří své portfolio na Slovensku, kde již nyní nabízí stanice Prima SK (dříve Prima PLUS), Prima COOL SK a Prima LOVE SK. Broadcaster zamýšlí spustit i verzi Prima MAX SK, tedy slovenskou variantu českého filmového programu Prima MAX. Zda a kdy případně začne vysílat zatím není známo.
technické parametry - Test1:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK