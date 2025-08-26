Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 26. srpna 2025, svátek má Luděk

Test1 na kapacitě Skylinku

DNES! | redakce | tisk | názory

Na kapacitě lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink se objevila nová programová pozice pojmenovaná Test1.

Na programovém slotu Test1 se chystá spuštění nového programu. Před samotným zahájením distribuce probíhají interní (neveřejné) testy. Proto na přístupových kartách diváků program zatím není dekódován.

Na pozici Test1 se patrně objeví program Prima KRIMI SK, tedy slovenská varianta české stanice Prima KRIMI, jež startuje již 1. září 2025. Nový program má v nabídce všech operátorů na Slovensku nahradit původní český feed Prima KRIMI, který tak bude k dispozici jen divákům v Česku.

Společnost FTV Prima spuštěním stanice Prima KRIMI SK rozšíří své portfolio na Slovensku, kde již nyní nabízí stanice Prima SK (dříve Prima PLUS), Prima COOL SK a Prima LOVE SK. Broadcaster zamýšlí spustit i verzi Prima MAX SK, tedy slovenskou variantu českého filmového programu Prima MAX. Zda a kdy případně začne vysílat zatím není známo.

technické parametry - Test1:

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Představujeme: Pecka.TV
Představujeme: Pecka.TV
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VI (3/4)
21:45 Setkání v Praze, s vraždou
23:20 Revue pro banjo
kanál CT2 20:00 Černý déšť
22:10 Nepřítel
23:40 Indočína: Zapomenutá válka (2/2)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (1)
21:30 Odznak Vysočina (2)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (1)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Případ mrtvého muže
22:10 Profesionálové 2 (1)
23:20 Profesionálové 2 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Nebezpečné vztahy: Tady a teď!
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent
22:00 Cesta do tmy
23:28 Kúsok môjho srdca
kanál DVOJKA 20:10 Sean Connery verzus James Bond
21:05 Eiffelova veža, príbeh neuveriteľnej stávky
22:00 Záhradníctvo
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (21)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (2)
21:15 30 případů majora Zemana (5)
22:30 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook