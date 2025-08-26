Quantcast
Úterý, 26. srpna 2025, svátek má Luděk

Natáčí se dokudrama Osamělý vlk o letci Josefu Františkovi

Moravskoslezský kraj se od 20. srpna stává dějištěm natáčení mezinárodního dokudramatu Osamělý vlk, které sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii.

První scény vznikají v Ostravě-Koblově a dalších vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje, následně se natáčení přesune do polského Krakova a na pražské letiště Kbely.

Hlavní roli ztvární Tadeáš Moravec, který k postavě říká: „Nešlo mi o vnější napodobení, ale o zachycení Františkovy podstaty - jeho odvahy, talentu a svobodomyslnosti. Doufám, že se mi tuto vnitřní energii podaří přenést na plátno.“ Vedle něj se ve filmu objeví Kryštof Grygar, Josef Trojan, Viktor Zavadil, Jan Nedbal, Miroslav Hanuš, Jan Budař a také známý polský herec Piotr Trojan, držitel polské filmové ceny Orel.

Osamělý vlk (foto: Petr Gavel, Česká televize)
▲ Osamělý vlk (foto: Petr Gavel, Česká televize)

Natáčení probíhá mimo jiné v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, kde dnes působí spolek Nová šance zaměstnávající bývalé vězně. Díky jejich pomoci a vedení Petra Nováka prošel areál od července výraznou proměnou - vznikla zde autentická anglická kasárna RAF včetně dobového pubu. „Vzorem byly stovky archivních fotografií. Vybavili jsme pokoje letců, učebny, sklad i společenské prostory,“ říká architekt Marek Pražák.

Příběh Osamělého vlka přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso s osmnácti sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Režisér Ondřej Veverka doplňuje: „Nejde o chronologii, ale o vnitřní svět plný odvahy, strachu a napětí. Díky archivním materiálům a 3D animacím divák zažije atmosféru bitvy z kokpitu.“

Osamělý vlk není jen rekonstrukcí historie, ale i silným lidským příběhem. Spojuje autentičnost, filmovou dynamiku a moderní technologie tak, aby divák stál přímo uprostřed dění. Česká televize přináší projekty, které nejen vzdělávají, ale i emocionálně vtahují - a věřím, že Osamělý vlk osloví publikum doma i v zahraničí,“ říká ředitel programu ČT Milan Fridrich.

Producent Vítězslav Jandák ml. ze společnosti Rolling Media, která stojí i za úspěšnými cykly My, občané Protektorátu a My, budovatelé nové republiky, dodává: „Film navazuje na tradici kvalitních dramatických projektů, jako byla dvoudílná minisérie Anatomie zrady (režie Biser Arichtev). Spojuje historickou přesnost s atraktivním vizuálním vyprávěním.“

Za projektem stojí tvůrčí tandem Ondřej Veverka - Vítězslav Jandák ml., který dlouhodobě rozvíjí dobové formáty na pomezí dokumentu a dramatiky. Většina jejich projektů rezonuje i v zahraničí, zejména v Polsku, kde je československý odkaz RAF dodnes živý.

zdroj: ČT

