   Tipy:

Parabola.cz

Pondělí, 25. srpna 2025, svátek má Radim

Rumunský Freesat dokončil stěhování programů

Provozovatel rumunské satelitní DTH platformy Freesat dokončil stěhování klíčových programů na novou vysílací frekvenci na satelitu Eutelsat 16A. Na původním kmitočtu distribuce programů skončila.

Freesat Romania po dobu zhruba jednoho měsíce souběžně šířil svoji programovou nabídku na dvou různých frekvencích. Na původní kapacitě, na kmitočtu 12,643 GHz s vertikální polarizací a také na nové kapacitě - na 12,568 GHz.

Paralelní distribuce byla nyní ukončena a všechny programové služby Freesatu Romania se nyní vysílají už jen na kmitočtu 12,568 GHz.

Z technických důvodů jsou všechny programy Freesatu dočasně poskytovány volně ( FTA). Bez jakékoliv přístupové karty a předplatného nyní mohou diváci sledovat řadu klíčových rumunských privátních stanic jako Pro TV, Pro Arena, Pri Cinema, Acasa TV, Acasa Gold, Kanal D, National TV, Warner TV, Romania TV, Prima TV, Realitatea Plus, Digi 24 či Cartoonito. Kdy budou programy opět zakódovány není známo.

Podobně volně vysílají i všechny kanály rumunské veřejnoprávní TVR, včetně sportovní stanice TVR Sport HD.

nové technické parametry - Freesat Romania:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 12,568 GHz, pol. V, SR 16667, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK

nové technické parametry - mux TVR:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,512 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Premier League a WTA na Voyo
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
CANAL+ v září: Případ Prostý či Lesní vrah
