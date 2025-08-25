Rumunský Freesat dokončil stěhování programů

Rumunský Freesat dokončil stěhování programůDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel rumunské satelitní DTH platformy Freesat dokončil stěhování klíčových programů na novou vysílací frekvenci na satelitu Eutelsat 16A. Na původním kmitočtu distribuce programů skončila.
Freesat Romania po dobu zhruba jednoho měsíce souběžně šířil svoji programovou nabídku na dvou různých frekvencích. Na původní kapacitě, na kmitočtu 12,643 GHz s vertikální polarizací a také na nové kapacitě - na 12,568 GHz.
Paralelní distribuce byla nyní ukončena a všechny programové služby Freesatu Romania se nyní vysílají už jen na kmitočtu 12,568 GHz.
Z technických důvodů jsou všechny programy Freesatu dočasně poskytovány volně ( FTA). Bez jakékoliv přístupové karty a předplatného nyní mohou diváci sledovat řadu klíčových rumunských privátních stanic jako Pro TV, Pro Arena, Pri Cinema, Acasa TV, Acasa Gold, Kanal D, National TV, Warner TV, Romania TV, Prima TV, Realitatea Plus, Digi 24 či Cartoonito. Kdy budou programy opět zakódovány není známo.
Podobně volně vysílají i všechny kanály rumunské veřejnoprávní TVR, včetně sportovní stanice TVR Sport HD.
nové technické parametry - Freesat Romania:
• Eutelsat 16A (16°E), freq. 12,568 GHz, pol. V, SR 16667, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK
nové technické parametry - mux TVR:
• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,512 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK