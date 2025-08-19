Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 19. srpna 2025, svátek má Ludvík

CANAL+ ve Francii testuje SD a HD vysílání v HEVC

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+ zahájila zkušební vysílání v SD a HD rozlišení v efektivnějším enkódování HEVC (H.265). Doposud tento video kodek používala ve Francii výhradně pro 4K vysílání.

Placená satelitní televizní služba CANAL+ ve Francii se vysílá z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Programy jsou enkódovány v MPEG-4 (H.264) a šířeny v HD, eventuálně v SD rozlišení. Ultra HD vysílání je šířeno v HEVC.

SD test v HEVC na platformě CANAL+. Záběr z příjmu
▲ SD test v HEVC na platformě CANAL+. Záběr z příjmu

Jak může vypadat kvalita obrazu v SD či HD rozlišení v HEVC se rozhodl operátor otestovat na dvou programových FTA pozicích. HD je šířena na video PIDu 1010 a audio PIDu 1021, SD je na video PIDu 1110, audio PIDu 1121. Oba HEVC testy se vysílají na kmitočtu 12,728 GHz.

HD test v HEVC na platformě CANAL+. Záběr z příjmu
▲ HD test v HEVC na platformě CANAL+. Záběr z příjmu

Zkušební vysílání v HEVC je šířeno volně. Testy si tedy mohou naladit všichni diváci bez ohledu na to, zda jsou abonenty uvedeného operátora. Stačí mít přijímač (set top box či televizor) s podporou HEVC a přijímat signály ze satelitů Astra na pozici 19,2°E.

technické parametry:

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,728 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VI (1/4)
21:45 Dobré ráno, Brno! II (7/8)
22:15 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Dobrodruzi
21:55 Mozek za miliardu dolarů
23:40 Indočína: Zapomenutá válka (1/2)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (14)
21:40 Odznak Vysočina (1)
kanál PRIMA 20:15 Slunce, seno, jahody
21:50 7 pádů Honzy Dědka
22:55 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Případ mrtvých spolužáků
22:05 Profesionálové (11)
23:15 Profesionálové (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Nebezpečné vztahy: Tady a teď!
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent
22:05 Detektív z Chelsea (4/4)
23:35 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Obdobie staviteľov Notre-Dame (1/2)
21:00 Obdobie staviteľov Notre-Dame (2/2)
21:55 Záhradníctvo
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (19)
21:45 Rodinné prípady
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (1/6)
21:25 30 případů majora Zemana (3)
22:35 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook