CANAL+ ve Francii testuje SD a HD vysílání v HEVC

CANAL+ ve Francii testuje SD a HD vysílání v HEVCDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CANAL+ zahájila zkušební vysílání v SD a HD rozlišení v efektivnějším enkódování HEVC (H.265). Doposud tento video kodek používala ve Francii výhradně pro 4K vysílání.
Placená satelitní televizní služba CANAL+ ve Francii se vysílá z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Programy jsou enkódovány v MPEG-4 (H.264) a šířeny v HD, eventuálně v SD rozlišení. Ultra HD vysílání je šířeno v HEVC.
Jak může vypadat kvalita obrazu v SD či HD rozlišení v HEVC se rozhodl operátor otestovat na dvou programových FTA pozicích. HD je šířena na video PIDu 1010 a audio PIDu 1021, SD je na video PIDu 1110, audio PIDu 1121. Oba HEVC testy se vysílají na kmitočtu 12,728 GHz.
Zkušební vysílání v HEVC je šířeno volně. Testy si tedy mohou naladit všichni diváci bez ohledu na to, zda jsou abonenty uvedeného operátora. Stačí mít přijímač (set top box či televizor) s podporou HEVC a přijímat signály ze satelitů Astra na pozici 19,2°E.
technické parametry:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,728 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA