Sobota, 16. srpna 2025, svátek má Jáchym

Mix Plus One HD a Mix Plus Two HD před startem

DNES! | redakce | tisk | názory

Brzy zahájí vysílání nové bezplatné ( FTA) televizní kanály ve vysokém rozlišení (HDTV). Na komunikačním satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E) bylo spuštěno testovací vysílání kanálů Mix Plus One HD a Mix Plus Two HD.

Stanice Mix Plus One HD vysílá na původní programové pozici Iran Beauty, zatímco Mix Plus Two HD obsadil původní slot po programu TMTV.

Mix Plus One HD - záběr z příjmu programu
▲ Mix Plus One HD - záběr z příjmu programu

V době pozorování se na obou stanicích vysílala krátká animace s logem stanice a anglickým textem "Coming soon" (Již brzy). Co budou oba kanály vysílat zatím není známo. Faktem je, že kapacitu na dané pozici využívají především programy pro persky hovořící publikum. Lze proto očekávat, že i nové stanice budou mít stejné cílení. Nicméně stanice mohou být zajímavé i pro diváky v celé Evropě (v oblasti pokrytí), jednak tím, že jsou volné a také i obsahem. Řada programů v perštině na pozici 52°E přináší atraktivní obsah pro všechny diváky (filmy, seriály, sport, pohádky).

Programy se vysílají v HD ready rozlišení (1280x720p) se zvukem ve formátu AAC. Vysílání je šířeno z transpondérů ve východním paprsku, což znamená, že příjem je možný v Čechách s parabolami již od průměru cca 60 cm. Směrem na východ signál slábne a je nutné zvolit anténu o větším rozměru.

technické parametry - Mix Plus One HD:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (53°E), freq. 10,887 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - Mix Plus Two HD:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (53°E), freq. 10,845 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:05 Hitparáda televizní zábavy
kanál CT2 20:00 Dej si pozor, La Toure!
21:30 Zločiny mužů
23:00 Arsne Lupin - zloděj gentleman
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Mumie
22:35 Rampage: Ničitelé
kanál PRIMA 20:15 Polda V (13)
21:25 Polda V (14)
22:40 25. hodina
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové (11)
21:20 Profesionálové (12)
22:25 Všechno nejlepší!
kanál BARRANDOV 20:05 Nikdo není perfektní
21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Old Surehand
22:05 Neskoro večer
23:05 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Vojna a mier (3/6)
21:10 Vojna a mier (4/6)
22:10 Bardot (6/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:40 Poručík Petr (1/6)
23:45 Pravá tvář (13)

