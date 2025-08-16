Mix Plus One HD a Mix Plus Two HD před startem

Mix Plus One HD a Mix Plus Two HD před startemDNES! | redakce | tisk | názory
Brzy zahájí vysílání nové bezplatné ( FTA) televizní kanály ve vysokém rozlišení (HDTV). Na komunikačním satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E) bylo spuštěno testovací vysílání kanálů Mix Plus One HD a Mix Plus Two HD.
Stanice Mix Plus One HD vysílá na původní programové pozici Iran Beauty, zatímco Mix Plus Two HD obsadil původní slot po programu TMTV.
V době pozorování se na obou stanicích vysílala krátká animace s logem stanice a anglickým textem "Coming soon" (Již brzy). Co budou oba kanály vysílat zatím není známo. Faktem je, že kapacitu na dané pozici využívají především programy pro persky hovořící publikum. Lze proto očekávat, že i nové stanice budou mít stejné cílení. Nicméně stanice mohou být zajímavé i pro diváky v celé Evropě (v oblasti pokrytí), jednak tím, že jsou volné a také i obsahem. Řada programů v perštině na pozici 52°E přináší atraktivní obsah pro všechny diváky (filmy, seriály, sport, pohádky).
Programy se vysílají v HD ready rozlišení (1280x720p) se zvukem ve formátu AAC. Vysílání je šířeno z transpondérů ve východním paprsku, což znamená, že příjem je možný v Čechách s parabolami již od průměru cca 60 cm. Směrem na východ signál slábne a je nutné zvolit anténu o větším rozměru.
technické parametry - Mix Plus One HD:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (53°E), freq. 10,887 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - Mix Plus Two HD:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (53°E), freq. 10,845 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA