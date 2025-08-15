Televisión de Galicia ukončila vysílání na Astře

Televisión de Galicia ukončila vysílání na AstřeDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní a rozhlasové programy z Galicie již nyní možné přijímat z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Operátor distribuční platformy TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) ukončil šíření Televisión de Galicia HD a dvou rozhlasových stanic.
V multiplexu TSA na kmitočtu 11,377 GHz již nenajdeme zmíněný televizní program Televisión de Galicia HD a rozhlasové služby Radio Galega a Radio Galega Música. Všechny tři stanice se vysílaly volně ( FTA) a byly tak dostupné v oblasti pokrytí panevropského paprsku satelitu Astra 1P.
Důvody ukončení distribuce nejsou známé. Na oficiálních stránkách provozovatele jsou stále uvedeny stejné vysílací parametry.
Televisión de Galicia začala vysílat 24. července 1985, v předvečer Dne Galicie, ze zařízení San Marcos (Bando, Santiago de Compostela). Pravidelné vysílání začalo 29. září téhož roku s 39 hodinami programu týdně. Vysílání obsahuje zpravodajské a informační pořady, kulturní a společenský obsah.
bývalé technické parametry - Televisión de Galicia HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA