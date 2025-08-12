Asharq: Konec šíření programů v SD, pokračují v HD

Asharq: Konec šíření programů v SD, pokračují v HDDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel saudské vysílací skupiny Asharq ukončil šíření svých tematických volně šířených programů v klasickém SD rozlišení. Ze stejného komunikačního satelitu (Badr 8) se tytéž programy vysílají v HD.
Asharq v pondělí zastavil MPEG-2/SD distribuci programů - zpravodajské Asharq News Channel, dokumentární Asharq Documentary a zábavní Asharq Discovery v MPEG-2/SD, ze satelitu Badr 8 na kmitočtu 11,919 GHz v paprsku EMENA (Evropa, Střední východ a severní Afrika).
Na stejné frekvenci jsou programy šířeny v MPEG-4/HD. Stačí si jen v přijímači naladit správné programové pozice.
Všechny tři stanice byly souběžně šířeny v SD a HD ze stejné frekvence.
technické parametry:
• Badr 8 (26°E), freq. 11,919 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA