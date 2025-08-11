Juwelo skončí v SD, přelaďte na HD verzi

Juwelo skončí v SD, přelaďte na HD verziDNES! | redakce | tisk | názory
Další německá stanice se rozhodla ukončit distribuci svého programu na satelitu v klasickém SD rozlišení. Provozovatel teleshoppingového programu Juwelo TV zastaví svoji distribuci v klasickém SD rozlišení již na konci tohoto měsíce.
Do SD modulace je vkládáno textové oznámení v tomto znění:
"
Sie schauen Juwelo in SD. Die Verbreitung von SD-Satellit wird zum 31.08. eingestellt. Bitte wechseln Sie jetzt in der Programmliste auf Juwelo HD."
Pro satelitní diváky to znamená přeladit svůj přijímač na nové vysílací parametry, v případě starších MPEG-2/SD přijímačů bude nutné provést upgrade přijímací techniky. Nová distribuce je provozována v MPEG-4/HD v DVB-S2 platformě.
Kapacity na satelitu Astra pro dlouhodobý souběh SD a HD distribuce je dostatek. Nicméně z ekonomického pohledu provozovatele stanice nemá příliš smysl. Diváci již museli vyměnit své SD přijímače kvůli sledování vybraných programů veřejnoprávní ARD. Pro privátní televize je to příležitost ukončit původní souběh dvou modulací a divákům nabízet program jen v MPEG-4/HD.
nové technické parametry - Juwelo HD:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,574 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Juwelo SD (vysílání bude ukončeno k 31.8.2025!):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: Digital Fernsehen