Juwelo skončí v SD, přelaďte na HD verzi

Pondělí, 11. srpna 2025, svátek má Zuzana

Další německá stanice se rozhodla ukončit distribuci svého programu na satelitu v klasickém SD rozlišení. Provozovatel teleshoppingového programu Juwelo TV zastaví svoji distribuci v klasickém SD rozlišení již na konci tohoto měsíce.

Do SD modulace je vkládáno textové oznámení v tomto znění:

"Sie schauen Juwelo in SD. Die Verbreitung von SD-Satellit wird zum 31.08. eingestellt. Bitte wechseln Sie jetzt in der Programmliste auf Juwelo HD."

Juwelo TV - záběr z příjmu stanice
▲ Juwelo TV - záběr z příjmu stanice

Pro satelitní diváky to znamená přeladit svůj přijímač na nové vysílací parametry, v případě starších MPEG-2/SD přijímačů bude nutné provést upgrade přijímací techniky. Nová distribuce je provozována v MPEG-4/HD v DVB-S2 platformě.

Kapacity na satelitu Astra pro dlouhodobý souběh SD a HD distribuce je dostatek. Nicméně z ekonomického pohledu provozovatele stanice nemá příliš smysl. Diváci již museli vyměnit své SD přijímače kvůli sledování vybraných programů veřejnoprávní ARD. Pro privátní televize je to příležitost ukončit původní souběh dvou modulací a divákům nabízet program jen v MPEG-4/HD.

nové technické parametry - Juwelo HD:

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,574 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Juwelo SD (vysílání bude ukončeno k 31.8.2025!):

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: Digital Fernsehen

