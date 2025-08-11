Lidské příběhy v doku Projekt Manhattan v barvě na Viasat History

Lidské příběhy v doku Projekt Manhattan v barvě na Viasat HistoryDNES! | redakce | tisk | názory
Červenec 2025 znamená 80 let od testu Trinity, první jaderné exploze na světě, která navždy změnila směr lidských dějin. Šlo o vyvrcholení bezprecedentního vědeckého a politického závodu, v němž nešlo jen o ukončení druhé světové války, ale také o určení budoucnosti celé planety.
Nový dokument Projekt Manhattan v barvě, který bude mít premiéru 18. srpna ve 21:00 na Viasat History, zavádí diváky do samotného srdce tohoto střetu. Ukazuje nejen vědecké průlomy, ale především lidská dramata a každodenní životy lidí, kteří vytvořili zbraň schopnou vyhladit civilizaci.
Lidé za bombou: Každodennost, emoce, dilemata
Tvůrci se zaměřují na lidskou stránku Projektu Manhattan. Díky restaurovaným a kolorovaným archivním záběrům a bohatým zvukovým záznamům slyší diváci příběhy samotných účastníků projektu i jejich rodin. Každodenní životy vědců a pracovníků, svatby, chvíle odpočinku, život v izolovaných a přísně střežených městech, jsou postaveny do kontrastu s přísným utajováním a nejistotou ohledně skutečného účelu jejich práce.
Dokument odhaluje různorodost zkušeností: Američané, Britové i evropští uprchlíci, často bývalí nepřátelé, pracovali bok po boku, spojeni společným cílem. Zvláštní pozornost je věnována Robertu Oppenheimerovi, charismatickému vůdci, který byl sužován morálními pochybnostmi ohledně zbraně, kterou pomáhal stvořit. Jeho úvahy jsou citovány vedle příběhů dalších vědců, kteří čelili obrovské tíze odpovědnosti.
Projekt Manhattan: Rozsah a zákulisí
Projekt Manhattan byl největším vědecko-technickým podnikem své doby. V době svého vrcholu zaměstnával přes 600 000 lidí na více než 30 místech v USA, Kanadě a Spojeném království. Na projekt bylo vynaloženo přes 2 miliardy dolarů, přičemž většina šla na výstavbu továren a výrobu štěpného materiálu. Pracovníci byli podrobeni přísným bezpečnostním prověrkám a přísahám mlčenlivosti, mnozí nevěděli, na čem se vlastně podílejí, dokud bomba nedopadla na Hirošimu.
Stovky hodin rozhovorů s vědci, jejich rodinami a pracovníky byly zachovány v archivech, a právě tyto hlasy dodávají dokumentu autentičnost a hloubku. Diváci tak poznají nejen úspěchy a selhání, ale i strach, pýchu, lásku a lítost těch, kteří navždy změnili svět.
Trinity a úsvit nové éry
Dne 16. července 1945 byla v poušti Nového Mexika odpálena první plutoniová bomba. Výbuch sledovalo přes 400 lidí, včetně některých z největších mozků 20. století. Krátce po explozi Oppenheimer pronesl slova, která se stala legendou: „Věděli jsme, že svět už nebude stejný. Vzpomněl jsem si na verš z hinduistického spisu Bhagavadgíta: ‚Nyní jsem se stal Smrtí, ničitelem světů.‘“
Tato slova shrnují tragédii a tíhu odpovědnosti, která dopadla na tvůrce bomby. Po válce se Oppenheimer zasazoval o mezinárodní kontrolu jaderné energie a varoval před závody ve zbrojení.
80 let poté: Lekce a otázky pro budoucnost
Osm desetiletí po Trinity je otázka smyslu a následků vynálezu jaderných zbraní aktuálnější než kdy dřív. Přestože jaderný arzenál po desetiletí fungoval jako odstrašující prostředek, povědomí o jeho ničivé síle stále vyvolává obavy. Současné konflikty, jako válka na Ukrajině nebo napětí na Blízkém východě, připomínají, že riziko použití jaderných zbraní nezmizelo - nové technologie a globální napětí činí situaci ještě méně předvídatelnou.
Odborníci varují, že i omezený jaderný konflikt by mohl vyvolat globální klimatickou katastrofu s miliony obětí. Potřeba odzbrojení a obnoveného mezinárodního dialogu stále roste. Po 80 letech od Trinity má lidstvo v rukách rovněž možnost zkázy jako i záchrany.
Proč sledovat Projekt Manhattan v barvě?
Nejde jen o fascinující návrat do doby, kdy svět stál na prahu nové éry. Je to také příležitost vidět jedinečné archivní záběry, slyšet autentické hlasy svědků historie a pochopit skutečný rozsah tohoto závodu - a míru, do jaké jeho následky ovlivňují i naši současnost.
Premiéra: pondělí 18. srpna ve 21:00 na Viasat History.
Tento dokument by měl vidět každý, kdo chce porozumět minulosti, lépe posoudit přítomnost a pomoci utvářet odpovědnější budoucnost.
Trailer:
zdroj: Viasat