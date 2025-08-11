Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 11. srpna 2025, svátek má Zuzana

Lidské příběhy v doku Projekt Manhattan v barvě na Viasat History

DNES! | redakce | tisk | názory

Červenec 2025 znamená 80 let od testu Trinity, první jaderné exploze na světě, která navždy změnila směr lidských dějin. Šlo o vyvrcholení bezprecedentního vědeckého a politického závodu, v němž nešlo jen o ukončení druhé světové války, ale také o určení budoucnosti celé planety.

Nový dokument Projekt Manhattan v barvě, který bude mít premiéru 18. srpna ve 21:00 na Viasat History, zavádí diváky do samotného srdce tohoto střetu. Ukazuje nejen vědecké průlomy, ale především lidská dramata a každodenní životy lidí, kteří vytvořili zbraň schopnou vyhladit civilizaci.

Projekt Manhattan uvede Viasat History (foto: Viasat)
▲ Projekt Manhattan uvede Viasat History (foto: Viasat)

Lidé za bombou: Každodennost, emoce, dilemata
Tvůrci se zaměřují na lidskou stránku Projektu Manhattan. Díky restaurovaným a kolorovaným archivním záběrům a bohatým zvukovým záznamům slyší diváci příběhy samotných účastníků projektu i jejich rodin. Každodenní životy vědců a pracovníků, svatby, chvíle odpočinku, život v izolovaných a přísně střežených městech, jsou postaveny do kontrastu s přísným utajováním a nejistotou ohledně skutečného účelu jejich práce.

Dokument odhaluje různorodost zkušeností: Američané, Britové i evropští uprchlíci, často bývalí nepřátelé, pracovali bok po boku, spojeni společným cílem. Zvláštní pozornost je věnována Robertu Oppenheimerovi, charismatickému vůdci, který byl sužován morálními pochybnostmi ohledně zbraně, kterou pomáhal stvořit. Jeho úvahy jsou citovány vedle příběhů dalších vědců, kteří čelili obrovské tíze odpovědnosti.

Projekt Manhattan: Rozsah a zákulisí
Projekt Manhattan byl největším vědecko-technickým podnikem své doby. V době svého vrcholu zaměstnával přes 600 000 lidí na více než 30 místech v USA, Kanadě a Spojeném království. Na projekt bylo vynaloženo přes 2 miliardy dolarů, přičemž většina šla na výstavbu továren a výrobu štěpného materiálu. Pracovníci byli podrobeni přísným bezpečnostním prověrkám a přísahám mlčenlivosti, mnozí nevěděli, na čem se vlastně podílejí, dokud bomba nedopadla na Hirošimu.

Stovky hodin rozhovorů s vědci, jejich rodinami a pracovníky byly zachovány v archivech, a právě tyto hlasy dodávají dokumentu autentičnost a hloubku. Diváci tak poznají nejen úspěchy a selhání, ale i strach, pýchu, lásku a lítost těch, kteří navždy změnili svět.

Trinity a úsvit nové éry
Dne 16. července 1945 byla v poušti Nového Mexika odpálena první plutoniová bomba. Výbuch sledovalo přes 400 lidí, včetně některých z největších mozků 20. století. Krátce po explozi Oppenheimer pronesl slova, která se stala legendou: „Věděli jsme, že svět už nebude stejný. Vzpomněl jsem si na verš z hinduistického spisu Bhagavadgíta: ‚Nyní jsem se stal Smrtí, ničitelem světů.‘“

Tato slova shrnují tragédii a tíhu odpovědnosti, která dopadla na tvůrce bomby. Po válce se Oppenheimer zasazoval o mezinárodní kontrolu jaderné energie a varoval před závody ve zbrojení.

Projekt Manhattan uvede Viasat History (foto: Viasat)
▲ Projekt Manhattan uvede Viasat History (foto: Viasat)

80 let poté: Lekce a otázky pro budoucnost
Osm desetiletí po Trinity je otázka smyslu a následků vynálezu jaderných zbraní aktuálnější než kdy dřív. Přestože jaderný arzenál po desetiletí fungoval jako odstrašující prostředek, povědomí o jeho ničivé síle stále vyvolává obavy. Současné konflikty, jako válka na Ukrajině nebo napětí na Blízkém východě, připomínají, že riziko použití jaderných zbraní nezmizelo - nové technologie a globální napětí činí situaci ještě méně předvídatelnou.

Odborníci varují, že i omezený jaderný konflikt by mohl vyvolat globální klimatickou katastrofu s miliony obětí. Potřeba odzbrojení a obnoveného mezinárodního dialogu stále roste. Po 80 letech od Trinity má lidstvo v rukách rovněž možnost zkázy jako i záchrany.

Proč sledovat Projekt Manhattan v barvě?
Nejde jen o fascinující návrat do doby, kdy svět stál na prahu nové éry. Je to také příležitost vidět jedinečné archivní záběry, slyšet autentické hlasy svědků historie a pochopit skutečný rozsah tohoto závodu - a míru, do jaké jeho následky ovlivňují i naši současnost.
Premiéra: pondělí 18. srpna ve 21:00 na Viasat History.

Tento dokument by měl vidět každý, kdo chce porozumět minulosti, lépe posoudit přítomnost a pomoci utvářet odpovědnější budoucnost.

Trailer:

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Představujeme: Magenta TV
Představujeme: Magenta TV
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS (10/13)
21:10 MOST! (7/8)
21:50 Rubín má barvu krve
kanál CT2 20:00 Hunyadi - Vzestup Havrana (5/10)
21:00 Hunyadi - Vzestup Havrana (6/10)
22:05 Uprchlíci
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Specialisté (97)
21:30 Specialisté (98)
kanál PRIMA 20:15 Honba za klenotem Nilu
22:25 Slečna slušňák
00:45 Policie v akci
kanál SEZNAM 20:10 Plechová kavalerie (6)
21:05 Spartakus (2)
22:55 Linie horizontu
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:15 Tomáš Arsov v akci
22:15 Cyranův ostrov (20)
kanál JEDNOTKA 20:30 Vidiecky kabaret
22:20 Alice Neversová
23:55 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Anton Špelec, ostrostrelec
21:30 Ktosi je za dverami
23:00 Vrátila sa raz v noci
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Klamstvo (9)
21:50 Klamstvo (10)
23:00 Mesto tieňov 2 (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Slunce, seno, slanina
21:45 Poprask na silnici E4
23:40 Medicopter 117 (78)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook