Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 7. srpna 2025, svátek má Lada

JOJ Šport chystá na sobotu nadílku reprezentačních sportů

DNES! | redakce | tisk | názory

Pro všechny sportovní fanoušky připravila JOJ Group sobotní program, který nabídne až tři zápasy slovenských reprezentačních týmů v kolektivních sportech.

Všechna utkání se budou vysílat naživo na JOJ Šport a diváky v nich uvidí slovenské reprezentanty, kteří bojují o úspěch na mezinárodní úrovni.

Basketbal: Předkvalifikace na MS - Ukrajina vs. Slovensko
Slovenská mužská basketbalová reprezentace nastoupí na svůj druhý předkvalifikační zápas proti Ukrajině na mistrovství světa 2027. Po úspěšném otevření předkvalifikace proti Švýcarsku (73:60) se svěřenci trenéra Olivera Vidina přesouvají do lotyšské Rigy, kde budou bojovat o další důležité vítězství. Přímý přenos tohoto zápasu začne v 15:55 na JOJ Šport.

Hokej: Příprava před Hlinka Gretzky Cupem - Slovensko vs. Kanada
Slovenští hokejisté do 18 let si v generálce před Hlinka Gretzky Cupem změří síly s Kanadou. Tento zápas bude skvělou příležitostí k tomu, aby se slovenští mladíci postavili proti jedním z hlavních favoritů akce. Sobotní duel odvysílá živě JOJ Šport v 17:55 hodin a zápasy turnaje si brzy můžete prohlédnout na stanicích JOJ Group.

Volejbal: Kvalifikace na ME - Kosovo vs. Slovensko
Sobotní sportovní maraton zakončí volejbalový výběr mužů v kvalifikaci na mistrovství Evropy. V souboji proti Kosovu bude slovenský tým, pod vedením trenéra Stevena Vanmedegaela, papírovým favoritem. V případě vítězství se o konečném postupu na šampionát rozhodne ve středečním domácím duelu proti Lotyšsku. Tento zápas začíná ve 20:25 hodin na JOJ Šport.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Prima KRIMI SK či JOJ Svět žádají o českou licenci
Prima KRIMI SK či JOJ Svět žádají o českou licenci
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Představujeme: Magenta TV
Představujeme: Magenta TV
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence V (2/4)
21:40 Dobré ráno, Brno! II (4/8)
22:15 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Grand restaurant pana Septima
21:30 Amélie z Montmartru
23:30 Království pirátů (6/6)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (11)
21:35 Farma Česko (27)
kanál PRIMA 20:15 Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 (6)
21:25 Inkognito
22:35 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Kdo chce zabít Jessii?
22:00 Na dvoře je kůň, šéfe
23:35 Spartakus (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Téma Týdne
21:55 Zločin (2)
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Toskánsku
22:00 Hotel Portofino (6/6)
23:00 Vraždy v Marie-Galante
kanál DVOJKA 20:00 GEN.sk
20:20 Ochrancovia Zeme
22:00 Fetiše socializmu II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (16)
21:50 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Slunce, seno, slanina
21:45 Inženýrská odysea (13/13)
23:00 Doktor z vejminku (7)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook