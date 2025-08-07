JOJ Šport chystá na sobotu nadílku reprezentačních sportů

JOJ Šport chystá na sobotu nadílku reprezentačních sportůDNES! | redakce | tisk | názory
Pro všechny sportovní fanoušky připravila JOJ Group sobotní program, který nabídne až tři zápasy slovenských reprezentačních týmů v kolektivních sportech.
Všechna utkání se budou vysílat naživo na JOJ Šport a diváky v nich uvidí slovenské reprezentanty, kteří bojují o úspěch na mezinárodní úrovni.
Basketbal: Předkvalifikace na MS - Ukrajina vs. Slovensko
Slovenská mužská basketbalová reprezentace nastoupí na svůj druhý předkvalifikační zápas proti Ukrajině na mistrovství světa 2027. Po úspěšném otevření předkvalifikace proti Švýcarsku (73:60) se svěřenci trenéra Olivera Vidina přesouvají do lotyšské Rigy, kde budou bojovat o další důležité vítězství. Přímý přenos tohoto zápasu začne v 15:55 na JOJ Šport.
Hokej: Příprava před Hlinka Gretzky Cupem - Slovensko vs. Kanada
Slovenští hokejisté do 18 let si v generálce před Hlinka Gretzky Cupem změří síly s Kanadou. Tento zápas bude skvělou příležitostí k tomu, aby se slovenští mladíci postavili proti jedním z hlavních favoritů akce. Sobotní duel odvysílá živě JOJ Šport v 17:55 hodin a zápasy turnaje si brzy můžete prohlédnout na stanicích JOJ Group.
Volejbal: Kvalifikace na ME - Kosovo vs. Slovensko
Sobotní sportovní maraton zakončí volejbalový výběr mužů v kvalifikaci na mistrovství Evropy. V souboji proti Kosovu bude slovenský tým, pod vedením trenéra Stevena Vanmedegaela, papírovým favoritem. V případě vítězství se o konečném postupu na šampionát rozhodne ve středečním domácím duelu proti Lotyšsku. Tento zápas začíná ve 20:25 hodin na JOJ Šport.