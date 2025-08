Tajemství Pravdy na FilmBox

05.08.2025 17:11

DNES!

FilmBox otevírá brány do světa dávných proroctví, mocné magie a hrdinských výprav s premiérou seriálu Legend of the Seeker, v českém znění Tajemství Pravdy, který uvede ve čtvrtek 7. srpna v 18:10.

Diváci se mohou těšit na dobrodružství, která překračují hranice lidské odvahy i fantazie, a zároveň na působivou vizuální podívanou.

▲ Tajemství Pravdy uvede FilmBox (foto: SPI)

Světový fenomén inspirovaný bestsellerem

Seriál vychází z mezinárodně úspěšné knižní série Sword of Truth, která u nás vyšla pod názvem Meč pravdy, od amerického spisovatele Terryho Goodkinda. Tato sága si získala miliony čtenářů po celém světě díky strhujícímu příběhu, silným postavám a nadčasovým tématům. Televizní zpracování vzniklo pod producentským vedením Sama Raimiho, tvůrce legendární trilogie Spider-Man, a nabízí výpravnou podívanou plnou akčních scén, mytologických postav a otázek o moci, svobodě a ceně pravdy.

Hlavním hrdinou je Richard Cypher (Craig Horner), obyčejný lesník, jehož život se obrátí vzhůru nohama, když zjistí, že je „Hledačem Pravdy“. Tento legendární bojovník je jediný, kdo může zastavit tyranského vládce Darkena Rahla a zachránit svět před temnotou. Na své nebezpečné cestě za svobodou a spravedlností ho doprovází odvážná a tajemná Kahlan Amnell (Bridget Regan), členka mocného řádu Confessorek, a moudrý čaroděj Zeddicus Zu'l Zorander (Bruce Spence), který ho učí ovládat dosud nepoznanou magii a stává se jeho nepostradatelným průvodcem a mentorem.

Nadčasová témata a úžasná kamera

Tajemství Pravdy zaujme nejen dynamickým dějem a působivými vizuálními efekty, ale i nadčasovými tématy - boj za svobodu, moc slova a cena pravdy. Seriál se natáčel na dechberoucích místech Nového Zélandu, včetně slavného Queenstownu, známého i z trilogie Pán prstenů: Společenstvo Prstenu. Rozmanité scenérie přinášejí nádherné kamerové záběry připomínající filmové velkofilmy a umožňují divákům kochat se divokou přírodou této unikátní země. Špičková kvalita výpravy, kostýmů a efektů je podpořena nadstandardním rozpočtem - každá epizoda stála přibližně 1,5 milionu dolarů. Seriál tak nabízí nejen napínavý příběh, ale i vizuální zážitek srovnatelný s hollywoodskými velkofilmy.

Známé tváře a podpora fanoušků

V seriálu se objevují známé tváře z dalších kultovních fantasy projektů, například herci ze seriálu Xena: Warrior Princess nebo Power Rangers. Díky charismatickému obsazení a silné chemii mezi hlavními postavami si Tajemství Pravdy rychle získalo oddanou základnu fanoušků po celém světě. Po ukončení vysílání dokonce vznikla mezinárodní kampaň „Save Our Seeker“, kterou podpořil i samotný autor knih Terry Goodkind.

„ Tajemství pravdy je příběhem o tom, jak i obyčejný člověk může změnit svět, pokud má odvahu postavit se zlu a zůstat věrný svému srdci ,“ shodují se fanoušci i recenzenti.

Seriál Tajemství Pravdy odstartuje ve čtvrtek 7. srpna v 18:10 na stanici FilmBox. Každý všední den se diváci mohou těšit na dvě epizody plné napětí, překvapivých zvratů a nezapomenutelných momentů.

zdroj: SPI / FilmBox