Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Na televizním trhu se brzy objeví nový mezinárodní sportovní kanál. Společnost Universal Distribution získala univerzální vysílací licenci pro nový sportovní kanál pod názvem Fight Nation - Bojevaja Liga.
Podle licenčních podmínek je spuštění stanice naplánováno na 1. května 2026. Stanice hodlá poskytovat svůj program v šesti jazycích - ruštině, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině.
Stanice Fight Nation - Bojevaja Liga vzniká kvůli rostoucí popularitě MMA a bojových umění, které v posledních letech konkurují tradičnímu fotbalu a hokeji.
Nový kanál založila společnost Media Communications, jejíž 99% vlastní Universal Distribution, holdingová společnost specializující se na produkci, distribuci a vysílání.
Tento multijazyčný kanál si klade za cíl učinit z Fight Nation globální sportovní kanál. To potenciálně umožní vysílání turnajů po celém světě, přilákání mezinárodního publika a zavedení zahraniční reklamy bez nutnosti dabingu.
Universal Distribution Holding je významným hráčem na ruském trhu s placenou televizí, který distribuuje nejen zahraniční kanály jako jsou Brazzers TV Europe, Classic Music, Fashion & LifeStyle, Fashion & Style 4K, Gulli Girl, MCM Top, Playboy TV či TiJi. Společnost se také podílí na tvorbě lokálních televizních kanálů, včetně Hollywood, Hollywood HD, Jazz Jazz a Telekanal Deda Moroza.
zdroj: satkurier.pl + satworld