Rádio PRESSTÓN chce vysílat v DAB
Na českém trhu může brzy začít vysílat zbrusu nová rozhlasová stanice. Nově založená společnost Presstón rádio s.r.o. požádala českého regulátora médií (RRTV) o udělení příslušné vysílací licence.
Firma Presstón rádio s.r.o. požádala RRTV o licenci na digitální terestrické rozhlasové vysílání stanice Rádio PRESSTÓN. Regulátor se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.
Stanice bude vysílat prostřednictvím některého z digitálních terestrických multiplexů ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), což je způsob, jak dostat nový rozhlasový program na tradiční způsob příjmu rozhlasových programů. Původní analogové pásmo VKV/FM je plné a volné kmitočty pro významné rozšíření pokrytí již nejsou k dispozici.
V Česku jsou v provozu tři celoplošné DAB sítě a 27 sítí s regionálním pokrytím. Některé DAB multiplexy jsou již plně obsazené, jiné čekají na své nové zákazníky.