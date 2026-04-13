Ve středu výluka vysílače Praha - Cukrák

Na středu 15. dubna 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Praha - Cukrák. Vysílač na několik hodin přestane šířit televizní a rozhlasové programy.
V čase od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z vysílače Cukrák naladit DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a také DVB-T2 multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin se odmlčí vysílač Cukrák i na VKV/FM, kde šíří stanici Českého rozhlasu Region Střední Čechy.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.