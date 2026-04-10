ČT uvádí nový očekávaný publicistický cyklus Rozpleteno
Česká televize představí v úterý 14. dubna 2026 nový publicistický cyklus Rozpleteno, který divákům nabídne vhled do významných kauz, které rezonovaly nebo ještě stále rezonují společností. Ukáže jejich pozadí v širších souvislostech.
Moderátorkou pořadu je zkušená reportérka a novinářka Jana Škopková, která zároveň působí jako šéfdramaturgyně Centra publicistiky a vzdělávací tvorby České televize.
Cyklus Rozpleteno je založen na tematické pestrosti a otevřenosti vůči různorodým společenským fenoménům. Bude vyprávět příběhy obyčejných i neobyčejných lidí, nově nahlížet na každodenní realitu i na vypjaté či výjimečné situace. Divákům atraktivní formou zprostředkuje vážná témata i aktuální trendy, zavede je do světa podsvětí nebo záře reflektorů showbyznysu, mezi komunity vyloučených lidí, do věznic, tajných heren, soudních síní a zavítá také mezi influencery.
Naším cílem je rozplétat složité a často nepřehledné příběhy tak, aby jim diváci mohli skutečně porozumět v celé jejich šíři i hloubce. Nechceme jen informovat o tom, co se stalo, ale především vysvětlovat souvislosti, hledat příčiny a ukazovat dopady, které mnohdy zůstávají skryté pod povrchem. Věřím, že právě díky tomuto přístupu dokážeme divákům nabídnout nejen silné příběhy, ale i detailní pochopení světa kolem nás,“ upozorňuje Jana Škopková
Nedílnou součástí cyklu bude pravidelný speciální díl Kauza, který každý měsíc umožní divákům podrobně si zmapovat a nahlédnout na události, jež hýbaly nebo stále hýbou veřejným prostorem. Prostřednictvím tohoto formátu se diváci podívají například na bitcoinový skandál, případ otrávené řeky Bečvy nebo jim přiblíží náročnou realitou ředitelů českých nemocnic - vždy srozumitelně a bez zbytečného balastu.
Rozpleteno přinese nejen silné a strhující příběhy, ale také důraz na moderní obrazové zpracování. Tvůrci využívají široké spektrum prostředků současné publicistiky tak, aby jednotlivá témata podali vizuálně atraktivně a s maximální výpovědní hodnotou.
První dva díly se věnují tzv. bitcoinové kauze, jejíž kořeny sahají až do roku 2013. Tvůrci se zaměřují na vznik, vývoj i dopady této kauzy včetně jejího vlivu na finanční prostředí a důvěru v digitální měny.
Premiérový díl s názvem Bitcoin - Zrození Nucleusu uvede Česká televize v úterý 14. dubna 2026 od 21.05 na programu ČT1.
Cyklus Rozpleteno přináší kombinaci investigativní práce, archivních materiálů a výpovědí klíčových aktérů. Diváci se mohou těšit na precizně zpracované díly, které otevírají důležitá témata současnosti i nedávné historie.
zdroj: ČT