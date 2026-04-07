Šerm dostane na Eurosportu a HBO Max více prostoru

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) uzavřela nové dlouhodobé partnerství s Mezinárodní šermířskou federací (FIE). Obě organizace tak navazují na úspěšnou spolupráci z předchozích let, v jejímž rámci přinášejí významné šermířské události fanouškům na 75 národních trzích v Evropě a Asii.
Mezi nejdůležitější body šermířského kalendáře tradičně patří živé přenosy z mistrovství světa FIE v Evropě, mistrovství Evropy FIE v Evropě a Asii i sestřihy z okruhů FIE Grand Prix v disciplínách kord, fleret a šavle, rovněž určené pro evropský i asijský trh. Diváci mohou přenosy sledovat na Eurosportu (v celé Evropě a Asii) a TNT Sports (ve Velké Británii a Irsku). Veškerý obsah je zároveň dostupný také na streamovacích platformách HBO Max a discovery+.
Součástí dohody mezi WBD a FIE je také závazek k další popularizaci šermu. Vedle živých přenosů tak lze očekávat i průběžnou produkci sestřihů a dalších redakčních formátů určených pro kanály a platformy v portfoliu WBD. Obě organizace zároveň chtějí posílit svou přítomnost na sociálních sítích a oslovit nová publika prostřednictvím krátkých videí a brandovaného obsahu. Pomyslným vrcholem této spolupráce pak budou letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.
Šerm se tak zařazuje po bok dalších vrcholových sportů, které má WBD ve svém portfoliu. Dohoda s FIE navíc potvrzuje, že WBD chce v nadcházejících letech výrazně podporovat více i méně známé olympijské sporty. V praxi to znamená, že na svých lineárních kanálech i streamovacích platformách nabídne více obsahu zaměřeného na konkrétní sportovce i širší pokrytí těchto sportů, včetně šermu, než kterýkoli konkurenční vysílatel.
Šermířské soutěže se během letních olympijských her v Paříži 2024 konaly v ikonických prostorách Grand Palais. Na stanicích a platformách WBD jejich vysílání zaznamenalo rekordní sledovanost. Šerm se tak zařadil mezi nejsledovanější olympijské sporty na klíčových trzích, jako jsou Francie, Itálie a Maďarsko. Videoformáty, zpravodajství a analýzy zaměřené na šerm oslovily miliony návštěvníků také na národních webech Eurosportu.
Klíčové události aktuální sezóny:
* 16.-21. června 2026 - Mistrovství Evropy FIE (Antony, Francie)
* 22.-30. července 2026 - Mistrovství světa FIE (Hongkong)
zdroj: WBD