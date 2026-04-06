Licence MTV Wallonia pro MTV Flanders

Česká vysílací licence MTV Wallonia byla výrazně pozměněna. Společnost ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o zásadní změny této licence.
RRTV na svém posledním pátém zasedání konaného 31. března 2026 rozhodla o udělení souhlasu s přeměnou licence MTV Wallonia na MTV Flanders. Změnily se i licenční podmínky a to konkrétně se změnil hlavní jazyk vysílání z francouzštiny na nizozemštinu.
Licence MTV Flanders nadále platí pro šíření programu prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (přes internet).
MTV Wallonia/MTV Flanders je lifestylový a zábavní program pro mladé diváky. Značka MTV nemá s hudbou od ledna nic společného.