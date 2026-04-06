Nový hudební kanál RU.TV Kids

Přední ruská vysílací společnost RU.TV rozšiřuje svoji nabídku o nový hudební televizní kanál pro děti a mládež. Projekt s názvem RU.TV Kids bude postaven na základech stanice RU.TV a začne vysílat k 20. výročí hlavní stanice.
Provozovatel si klade za cíl vytvořit bezpečný prostor s poutavým obsahem pro mladší generaci.
Mladí lidé konzumují obsah online, takže RU.TV Kids bude šířen primárně online. Nicméně v dlouhodobém horizontu se však pláuje spuštění stanice na satelitních platformách a v kabelových sítích.
RU.TV Kids bude klást důraz na hudební obsah vytvořený labelem RocketKids a dětskou hudební platformou "Putevodnaja Zvezda" a stejnojmennou Národní cenu.
Hlavní stanice RU.TV vysílá denně více než 20 hodin ruskojazyčných videoklipů, hitparád a významných koncertů. Divákům nabízí také zpravodajství o důležitých hudebních událostech a novinky ze showbyznysu v zemi. Program je součástí satelitních (DTH) platforem jako Trikolor TV, NTV Plus, Telekarta, MTS TV a je také dostupný jako FTA program na družici Express 80 (80°E). Vysílání sleduje měsíčně téměř 15 milionů diváků.
zdroj: satkurier.pl + RU.TV