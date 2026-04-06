Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Nový hudební kanál RU.TV Kids

DNES! | redakce | tisk | názory

Přední ruská vysílací společnost RU.TV rozšiřuje svoji nabídku o nový hudební televizní kanál pro děti a mládež. Projekt s názvem RU.TV Kids bude postaven na základech stanice RU.TV a začne vysílat k 20. výročí hlavní stanice.

Provozovatel si klade za cíl vytvořit bezpečný prostor s poutavým obsahem pro mladší generaci.

Mladí lidé konzumují obsah online, takže RU.TV Kids bude šířen primárně online. Nicméně v dlouhodobém horizontu se však pláuje spuštění stanice na satelitních platformách a v kabelových sítích.

RU.TV Kids bude klást důraz na hudební obsah vytvořený labelem RocketKids a dětskou hudební platformou "Putevodnaja Zvezda" a stejnojmennou Národní cenu.

Hlavní stanice RU.TV vysílá denně více než 20 hodin ruskojazyčných videoklipů, hitparád a významných koncertů. Divákům nabízí také zpravodajství o důležitých hudebních událostech a novinky ze showbyznysu v zemi. Program je součástí satelitních (DTH) platforem jako Trikolor TV, NTV Plus, Telekarta, MTS TV a je také dostupný jako FTA program na družici Express 80 (80°E). Vysílání sleduje měsíčně téměř 15 milionů diváků.

zdroj: satkurier.pl + RU.TV

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook