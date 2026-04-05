Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Pět licencí pro JimJam

včera | redakce

Společnost AMC Networks Central Europe může provozovat dětský kanál JimJam v regionálních verzích na satelitu s českými licencemi. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním pátém zasedání konaného 31. března 2026.

RRTV udělila licenci programu JimJam Middle East & Africa. Tato verze se může vysílat na území těchto států: Albánie, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina, Izrael, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mayotte (Zámořský departement Francie - Departement Mayotte), Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion (Zámořský departement Francie - Departement Réunion), Republika Kongo, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Svazijsko, Středoafrická republika, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Tanzanie (Tanganika a Zanzibar), Togo, Uganda, Zambie a Zimbabwe. Tato mutace se bude vysílat v angličtině.

RRTV zároveň informuje své protějšky v zemích jako je Lotyšsko, Litva, Estonsko a Francii (departmenty Reunion a Mayotte), že na těchto územích se může vysílat program JimJam Middle East & Africa s českou licencí.

Druhá licence je pro satelitní vysílání programu JimJam Romania, která se může vysílat na území Rumunska a Moldávie. Hlavním jazykem vysílání bude rumunština. RRTV i v tomto případě informuje svůj protějšek v Rumunsku, že se tam může vysílat program JimJam Romania s licencí udělenou v Česku.

Třetí satelitní licence je pro JimJam PE (PanEuropean). Ta se může využít na území těchto států: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Island, Malta, Republika Kosovo, Republika Severní Makedonie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Angola, Guinea Bissau, Mosambik, Svatá Helena (britské zámořské území), Svatý Tomáš a Princův ostrov. Hlavním jazykem vysílání je čeština.

Český regulátor i v tomto případě informuje své protějšky v Bulharsku, Chorvatsku, Maltě, Slovensku a Slovinsku, že se na jejich území může vysílat JimJam PE s českou licencí.

Čtvrtá licence je pro program Polsat JimJam. Tato verze je určena pro distribuci na území Polska. Stanice bude vysílat v polštině. RRTV informuje polského regulátora, že se v Polsku může vysílat stanice Polsat JimJam s českou vysílací licencí.

A konečně pátá licence je pro program JimJam Hungary. Tato verze je určena pro distribuci na území Maďarska s hlavním jazykem vysílání je maďarština. Rada informuje maďarského regulátora médií, že na území Maďarska se může vysílat program JimJam Hungary s licencí udělenou v Česku.

Ve všech pěti případech se jedná o dětský program zaměřený na neevropskou tvorbu vysílaný 24 hodiny denně.

Všech pět satelitních licencí pro JimJam platí 12 let.

